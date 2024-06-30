17 украинских мужчин были задержаны вблизи венгерской границы за попытку нелегального пересечения границы, заплатив за неудачную попытку от $3,000 до $12,000 каждый.
Украинские пограничники остановили микроавтобус с 17 мужчинами, которые пытались незаконно выехать в Венгрию. За такой неудачный "приключенческий тур" мужчины заплатили по от 3 до 12 тысяч долларов. Об этом в воскресенье сообщили в Госпогранслужбе Украины, передает УНН.
Детали
Как сообщили в ГПСУ, за 200 метров до границы пограничники остановили микроавтобус, в котором находились 17 мужчин из разных областей Украины. Оказалось, что пассажиры пытались незаконно выехать за границу, заплатив за "путешествие" от 3 до 12 тысяч долларов.
Для составления админпротоколов задержанных доставили в пограничное подразделение, устанавливается круг всех причастных.
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