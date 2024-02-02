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Намагалась перебігти проспект: у Києві під колесами авто загинула 15-річна дівчина

Намагалась перебігти проспект: у Києві під колесами авто загинула 15-річна дівчина

Київ • УНН

 • 52231 перегляди

За даними розслідування, розпочатого прокуратурою Києва, 15-річна дівчинка, яка намагалася перебігти жвавий проспект у Києві, була збита автомобілем і загинула на місці. Згідно результатів освідування водія на місці пригоди приладом «Драгер», ознак сп’яніння не виявлено.

У Києві під колесами автомобіля загинула 15-річна дівчина. Як повідомили у столичній прокуратурі, розпочато розслідування, передає УНН.

Деталі

ДТП сталася ввечері 1 лютого 2024 року на столичному проспекті Академіка Глушкова.

За даними з камер відеофіксації, постраждала намагалася перебігти проспект зі жвавим автомобільним рухом, внаслідок чого потрапила під колеса автомобіля "Nissan Qashquai".

Згідно результатів освідування водія на місці пригоди приладом "Драгер", ознак сп’яніння не виявлено.

Потрійна ДТП на Київщині: Hyundai виїхав на зустрічну смугу, а потім злетів у кювет26.01.24, 22:22 • 100202 перегляди

Свідчення очевидців та результати огляду місця події, неподалік від якого є підземний пішохідний перехід, попередньо вказують на ймовірне недотримання правил дорожнього руху пішоходом, повідомили у прокуратурі.

Досудове розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст. 286 ККУ). В ході розслідування після проведення необхідних експертиз буде встановлено причини і умови, що призвели до дорожньо-транспортної пригоди і загибелі дитини. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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