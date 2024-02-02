Намагалась перебігти проспект: у Києві під колесами авто загинула 15-річна дівчина

У Києві під колесами автомобіля загинула 15-річна дівчина. Як повідомили у столичній прокуратурі, розпочато розслідування, передає УНН.

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ДТП сталася ввечері 1 лютого 2024 року на столичному проспекті Академіка Глушкова.

За даними з камер відеофіксації, постраждала намагалася перебігти проспект зі жвавим автомобільним рухом, внаслідок чого потрапила під колеса автомобіля "Nissan Qashquai".

Згідно результатів освідування водія на місці пригоди приладом "Драгер", ознак сп’яніння не виявлено.

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Свідчення очевидців та результати огляду місця події, неподалік від якого є підземний пішохідний перехід, попередньо вказують на ймовірне недотримання правил дорожнього руху пішоходом, повідомили у прокуратурі.

Досудове розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст. 286 ККУ). В ході розслідування після проведення необхідних експертиз буде встановлено причини і умови, що призвели до дорожньо-транспортної пригоди і загибелі дитини.