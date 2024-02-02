Пыталась перебежать проспект: в Киеве под колесами авто погибла 15-летняя девушка

В Киеве под колесами автомобиля погибла 15-летняя девушка. Как сообщили в столичной прокуратуре, начато расследование, передает УНН.

Детали

ДТП произошло вечером 1 февраля 2024 года на столичном проспекте Академика Глушкова.

По данным с камер видеофиксации, пострадавшая пыталась перебежать проспект с оживленным автомобильным движением, в результате чего попала под колеса автомобиля "Nissan Qashquai".

Согласно результатам освидетельствования водителя на месте происшествия прибором "Драгер", признаков опьянения не обнаружено.

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Показания очевидцев и результаты осмотра места происшествия, неподалеку от которого есть подземный пешеходный переход, предварительно указывают на вероятное несоблюдение правил дорожного движения пешеходом, сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование проводится по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч.2 ст. 286 УКУ). В ходе расследования после проведения необходимых экспертиз будет установлены причины и условия, приведшие к дорожно-транспортному происшествию и гибели ребенка.