ukenru
19:46 • 7566 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
75%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Кір Стармер
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Тегеран
Реклама
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
MIM-104 Patriot
Фільм

Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем'єри

Київ • УНН

 • 3372 перегляди

УНН підготував огляд очікуваних фільмів про війну, міфи та космос. Поки українське фентезі та драми вражають глибиною, Крик 7 отримав негативні відгуки.

Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єри

Світ кіно й серіалів щороку пропонує сотні прем’єр, однак не кожна з них варта витраченого часу. Глядач дедалі частіше шукає не просто розвагу, а зміст — історії, які залишають післясмак, змушують думати або допомагають прожити сильні емоції. Саме тому рецензії стають важливим орієнтиром: вони допомагають відокремити справді якісний контент від гучного, але порожнього хайпу. УНН зробив огляд на найбільш очікувані прем’єри та відібрав фільми, які варто подивитися.

"Каховський об’єкт" (воєнна драма)

Фільм показує війну не лише як бойові дії, а й як випробування людської гідності, характеру та вибору. Через долю головного героя глядач бачить, як важко приймати рішення в екстремальних обставинах, коли кожен крок може вплинути на життя інших. Режисер майстерно поєднує психологічну напругу з реалістичними деталями, створюючи атмосферу повної зануреності. Стрічка не лише про війну, а й про людську відповідальність, силу духу та здатність залишатися людиною в хаосі подій.

"Мавка. Справжній міф" (романтичне фентезі)

Прем’єра відбудеться 1 березня 2026 року. Це продовження української фентезі-традиції, де національні міфи та легенди оживають на екрані. Фільм розкриває внутрішній світ Мавки, її прагнення кохання та свободи, а також конфлікт між людським і магічним. Анімація обіцяє бути яскравою і деталізованою, а історія — універсальною: вона торкається теми вибору, самопізнання та відповідальності за власні почуття. Цей фільм стане гарним прикладом сучасної української анімації, здатної зачепити і дітей, і дорослих.

"Коли ти розлучишся?" (корпоративна комедія)

Комедія про особисте життя та робочі стосунки, яка ставить питання про баланс між кар’єрою та особистими почуттями. Стрічка з гумором показує, як легко можна заплутатися у власних емоціях, намагаючись задовольнити очікування оточення. Автори вдало поєднали легкі життєві ситуації та іронічні діалоги, що робить перегляд розважальним, але не поверхневим. Це фільм для тих, хто цінує сучасний гумор і впізнає у героях себе чи колег. 

"Одіссея" (епічна пригодницька драма)

Масштабна екранізація мандрів Одіссея після Троянської війни. Фільм показує не лише фізичні випробування героя, а й його внутрішню трансформацію: мужність, винахідливість, терпіння та моральний вибір у критичних моментах. Вражає художнє оформлення, використання сучасних технологій для створення епічних пейзажів та батальних сцен. Режисер зумів поєднати класичну історію з сучасним кінематографічним ритмом, що робить "Одіссею" не лише видовищною, а й емоційно глибокою. 

"Володар Всесвіту" (фантастика, екшн)

Фільм переносить глядача у яскравий магічний світ, де герої борються за справедливість, а межа між добром і злом постійно змінюється. Це історія про відвагу, самопожертву та відповідальність за свою долю та долю інших. Поєднання спецефектів, фентезійного світу та пригодницького сюжету робить картину привабливою для широкої аудиторії. Але головне — не ефекти, а внутрішня боротьба персонажів, яка надає фільму глибини і сенсу.

"Крик 7" (2026)

Повернення до відомої слешер-франшизи виявилося невдалим. Попри режисуру ветерана серії Кевіна Вільямсона та камбек Нів Кемпбелл і Кортні Кокс, фільм отримав переважно негативні відгуки критиків. 

Отож, 2026 рік обіцяє стати знаковим для українського і світового кіно. Навіть у меншій кількості прем’єр видно тенденцію до глибокого опрацювання персонажів, психологічних конфліктів і моральних питань, що робить сучасні фільми та серіали не лише розвагою, а й способом осмислення людського життя та сучасного світу.

Станіслав Кармазін

КультураПублікації
Війна в Україні
Фільм
Серіали