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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Найєм прокоментував своє звільнення з посади голови Держвідновлення

Київ • УНН

 • 28842 перегляди

Мустафа Найєм, якого звільнили з посади голови Державного агентства з реконструкції та розвитку інфраструктури України, прокоментував, що це були "найважчі і найвідповідальніші дні" в його житті, які тривали 505 днів, і він планує "рухатися далі", не сперечаючись з "дурнями" і не борючись з "тупістю"

Найєм прокоментував своє звільнення з посади голови Держвідновлення

Мустафа Найєм, якого звільнили з посади керівника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, прокоментував ситуацію, і розповів про подальші плани. Про це він написав у Facebok, передає УНН.

Деталі

За словами Найєма, це були "найтяжчі й найвідповідальніші дні" за все його життя.

"Рівно 505 днів. Мабуть, найтяжчих і найвідповідальніших за все життя. Завершу не своїми словами, а цитатою мого улюбленого актора, і як нещодавно дізнався, музиканта та композитора Ентоні Хопкінса: "Почуваюся дитиною, якій дали коробку цукерок: вона їсть із задоволенням, а коли бачить, що залишилося зовсім мало, то починає їх їсти з особливим смаком", - йдеться у дописі експосадовця.

Найєм наголосив, що не бажає "сперечатися з дурнями", і не має часу, аби "боротися із сірістю".

"Не турбують заздрісники, які намагаються зганьбити найздатніших, щоб заволодіти їхніми посадами, талантами та досягненнями. Мені цікаві людяні люди. Люди, які розуміють своє покликання і не ховаються від відповідальності, які вміють сміятися зі своїх помилок і, ті, хто досяг успіху. Дякую. Висплюсь. І рухатимусь далі", - написав Найєм.

Контекст

Кабінет міністрів 18 червня звільнив Мустафу Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Мустафа Найєм написав заяву про відставку з посади очільника Агентства відновлення10.06.24, 12:08 • 44445 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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