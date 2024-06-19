Мустафа Найем, которого уволили с должности руководителя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, прокомментировал ситуацию, и рассказал о дальнейших планах. Об этом он написал в Facebok, передает УНН.

Детали

По словам Найема, это были "самые тяжелые и ответственные дни" за всю его жизнь.

"Ровно 505 дней. Пожалуй, самых тяжелых и ответственных за всю жизнь. Завершу не своими словами, а цитатой моего любимого актера, и как недавно узнал, музыканта и композитора Энтони Хопкинса: "Чувствую себя ребенком, которому дали коробку конфет: он ест с удовольствием, а когда видит, что осталось совсем мало, то начинает их есть с особым вкусом", - говорится в заметке экспосадовца.

Найем отметил, что не желает "спорить с дураками", и не имеет времени, чтобы "бороться с серостью".

"Не беспокоят завистники, которые пытаются опорочить самых способных, чтобы завладеть их должностями, талантами и достижениями. Мне интересны человечные люди. Люди, которые понимают свое призвание и не прячутся от ответственности, которые умеют смеяться над своими ошибками и, те, кто достиг успеха. Спасибо. Я высплюсь. И буду двигаться дальше", - написал Найем.

Контекст

Кабинет министров 18 июня уволил Мустафу Найема с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Мустафа Найем написал заявление об отставке с должности главы Агентства восстановления