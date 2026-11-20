Найближчого соратника шойгу відправили за ґрати на 10 років – у росії винесли вирок у масштабній корупційній справі
Київ • УНН
Ексзаступника міністра оборони рф руслана цалікова засудили до 10 років за корупцію під час закупівель для армії. Він має сплатити 6,5 млрд рублів.
У москві суд засудив колишнього першого заступника міністра оборони рф руслана цалікова, який багато років був одним із найближчих соратників сергія шойгу, до десяти років колонії. Його визнали винним у корупційних злочинах, пов'язаних із розкраданням коштів під час закупівель для російської армії. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на ТАСС, пише УНН.
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Замоскворецький суд москви також призначив 70-річному цалікову штраф у розмірі 500 мільйонів рублів, позбавив державних нагород та заборонив обіймати державні посади після звільнення.
Крім того, за цивільним позовом колишній посадовець має виплатити міноборони рф понад 6,5 мільярда рублів. Водночас звинувачення в організації злочинного угруповання суд зняв через відсутність складу злочину.
Сам цаліков провину заперечує. Судовий процес відбувався в закритому режимі.
Корупційна схема та зачистка оточення шойгу
За версією слідства, у 2017-2024 роках через компанію "Воєнторг" російська армія закуповувала обмундирування за цінами, завищеними на 30–40%. Схема охоплювала 12 державних контрактів.
Раніше суд конфіскував майно цалікова та пов'язаних із ним осіб на 5,5 мільярда рублів.
Посадовець працював із шойгу ще в МНС, а згодом провів 12 років у міноборони рф. Після відставки шойгу у 2024 році він також залишив відомство.
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цаліков став черговим високопосадовцем із колишнього оточення шойгу, який отримав тюремний вирок. Раніше ексзаступника міністра тимура іванова засудили до 13 років колонії, павла попова – до десяти, а колишнього начальника головного управління кадрів юрія кузнєцова – до 12 років.
Після звільнення шойгу російське міноборони пережило масштабні кадрові перестановки та серію корупційних розслідувань.
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