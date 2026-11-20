В Москве суд приговорил бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова, который много лет был одним из ближайших соратников Сергея Шойгу, к десяти годам колонии. Его признали виновным в коррупционных преступлениях, связанных с хищением средств во время закупок для российской армии. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на ТАСС, пишет УНН.

Детали

Замоскворецкий суд Москвы также назначил 70-летнему Цаликову штраф в размере 500 миллионов рублей, лишил его государственных наград и запретил занимать государственные должности после освобождения.

Кроме того, по гражданскому иску бывший чиновник должен выплатить Минобороны РФ более 6,5 миллиарда рублей. В то же время обвинение в организации преступной группировки суд снял за отсутствием состава преступления.

Сам Цаликов вину отрицает. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Коррупционная схема и зачистка окружения Шойгу

По версии следствия, в 2017–2024 годах через компанию "Военторг" российская армия закупала обмундирование по ценам, завышенным на 30–40%. Схема охватывала 12 государственных контрактов.

Ранее суд конфисковал имущество Цаликова и связанных с ним лиц на 5,5 миллиарда рублей.

Чиновник работал с Шойгу еще в МЧС, а впоследствии провел 12 лет в Минобороны РФ. После отставки Шойгу в 2024 году он также покинул ведомство.

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Цаликов стал очередным высокопоставленным лицом из бывшего окружения Шойгу, получившим тюремный срок. Ранее экс-заместителя министра Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии, Павла Попова — к десяти, а бывшего начальника Главного управления кадров Юрия Кузнецова — к 12 годам.

После увольнения Шойгу российское Минобороны пережило масштабные кадровые перестановки и серию коррупционных расследований.

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