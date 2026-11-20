Ближайшего соратника Шойгу отправили за решётку на 10 лет — в России вынесли приговор по масштабному коррупционному делу
Киев • УНН
Экс-заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова приговорили к 10 годам за коррупцию во время закупок для армии. Он должен выплатить 6,5 млрд рублей.
В Москве суд приговорил бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова, который много лет был одним из ближайших соратников Сергея Шойгу, к десяти годам колонии. Его признали виновным в коррупционных преступлениях, связанных с хищением средств во время закупок для российской армии. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на ТАСС, пишет УНН.
Детали
Замоскворецкий суд Москвы также назначил 70-летнему Цаликову штраф в размере 500 миллионов рублей, лишил его государственных наград и запретил занимать государственные должности после освобождения.
Кроме того, по гражданскому иску бывший чиновник должен выплатить Минобороны РФ более 6,5 миллиарда рублей. В то же время обвинение в организации преступной группировки суд снял за отсутствием состава преступления.
Сам Цаликов вину отрицает. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.
Коррупционная схема и зачистка окружения Шойгу
По версии следствия, в 2017–2024 годах через компанию "Военторг" российская армия закупала обмундирование по ценам, завышенным на 30–40%. Схема охватывала 12 государственных контрактов.
Ранее суд конфисковал имущество Цаликова и связанных с ним лиц на 5,5 миллиарда рублей.
Чиновник работал с Шойгу еще в МЧС, а впоследствии провел 12 лет в Минобороны РФ. После отставки Шойгу в 2024 году он также покинул ведомство.
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Цаликов стал очередным высокопоставленным лицом из бывшего окружения Шойгу, получившим тюремный срок. Ранее экс-заместителя министра Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии, Павла Попова — к десяти, а бывшего начальника Главного управления кадров Юрия Кузнецова — к 12 годам.
После увольнения Шойгу российское Минобороны пережило масштабные кадровые перестановки и серию коррупционных расследований.
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