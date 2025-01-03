Нафтова пляма після аварії російських танкерів дісталася до Севастополя
Київ • УНН
Нафтова пляма розміром 1,5 на 1,5 метра після аварії російських танкерів досягла Севастополя. У районах Учкуївки, Ласпі та бухти Омега виявлено птахів, забруднених мазутом.
Нафтова пляма розміром 1,5 на 1,5 метра після аварії російських танкерів у Керченській протоці досягла Севастополя у тимчасово окупованому Криму, пише УНН з посиланням на Крим.Реалії.
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"До Севастополя сьогодні дійшла невелика нафтова пляма 1,5 на 1,5 метра, її виявили на вході в Балаклавську бухту", - заявив призначений рф "габернатор" тимчасово окупованого Севастополя михайло разважаєв, якого цитує ЗМІ.
Також, за його словами, зафіксовано поодинокі випадки знаходження птахів у мазуті в районі Учкуївки, Ласпі та бухти Омега.
Нагадаємо
Після аварії російських танкерів у Керченській протоці мазутна пляма рухалася до Ялти. Місцеві жителі знаходили забруднених птахів, яких доставляли до зоопарку "Сказка" для лікування.