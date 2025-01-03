Нефтяное пятно после аварии российских танкеров добралось до Севастополя
Киев • УНН
Нефтяное пятно размером 1,5 на 1,5 метра после аварии российских танкеров достигло Севастополя. В районах Учкуевки, Ласпи и бухты Омега обнаружены птицы, загрязненные мазутом.
Нефтяное пятно размером 1,5 на 1,5 метра после аварии российских танкеров в Керченском проливе достигло Севастополя во временно оккупированном Крыму, пишет УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
Детали
"До Севастополя сегодня дошло небольшое нефтяное пятно 1,5 на 1,5 метра, его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту", - заявил назначенный рф "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Разважаев, которого цитирует СМИ.
Также, по его словам, зафиксированы единичные случаи нахождения птиц в мазуте в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега.
Напомним
После аварии российских танкеров в Керченском проливе мазутное пятно двигалось к Ялте. Местные жители находили загрязненных птиц, которых доставляли в зоопарк "Сказка" для лечения.