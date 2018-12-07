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"Нафтогаз" збільшив відбір газу з підземних сховищ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) за останній тиждень зменшились на 600 млн куб. м і на 5 грудня становили 15,7 млрд куб. м. Про це повідомив Департамент з корпоративних комунікацій НАК “Нафтогаз України”, передає УНН.

"Нафтогаз" збільшив відбір газу з підземних сховищ

“Обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) за останній тиждень зменшились на 600 млн куб. м і на 5 грудня становили 15,7 млрд куб. м.”, — йдеться у повідомленні.

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Станом на початок опалювального сезону 15 жовтня 2018 року у підземних сховищах газу знаходилось 16,8 млрд куб.м. газу. Разом з тим, станом на 15 жовтня 2017 року цей показник складав 16,7 млрд куб.м. газу.

Динаміка відбору газу з ПСГ у поточному році є більш активною. Так, станом на 5 грудня 2018 року у підземних сховищах газу залишилось 15,7 млрд куб.м. газу. Разом з тим 5 грудня 2017 року у ПСГ було 15,9 млрд куб.м. газу.

Нагадаємо, у зв’язку із ранньою зимою заповненість ПСГ України газом зменшилася до 50%.

2 грудня в “Укртрансгазі” повідомили про рекордні запаси газу у підземних сховищах.

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Зазначимо, в кінці 2019 року закінчуються терміни дії двох контрактів, підписаних в 2009 році між “Газпромом” і “Нафтогазом”: про постачання газу в Україну і про транзит газу через територію країни до Європи.

Питання збереження транзиту російського газу після 2019 року обговорюється і в контексті планованого будівництва газопроводу “Північний потік — 2” з Росії до Німеччини.

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