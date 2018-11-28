Коболев: зміна тарифів на транспортування газу здивує як західних партнерів, так і “Газпром”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Різке зниження більше ніж удвічі з січня 2019 року тарифів на послуги трансопртування газу для точок входу і виходу з газотранспортної системи України (ГТС) здивує як західних партнерів України, так і “Газпром”. Таку думку висловив голова НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболев в інтерв’ю на одному з телеканалів, передає кореспондент УНН.
Розповідаючи про ризики “бізнес-відносин” для України як транзитера газу, Коболев припустив, що “теоретично може погіршитись дві речі: перша — довготривалість відносин”.
За словами Коболева, “Газпром” прямо говорить, що хоче побудувати “Північний Потік 2”, і у разі, якщо газолін буде збудовано, Росія припинить транзит газу територією України.
“Поки що Україні, уряду, парламенту, Президенту, команді „Нафтогазу“ вдавалось обґрунтовувати нашим західним партнерам, в чому ризики цього проекту. Наскільки ми зможемо далі це робити — питання нашої злагодженості і нашої здатності чітко комуні кувати нашу позицію щодо ключових питань”, — сказав він.
Одним з таких питань глава “Нафтогазу” назвав питання залучення закордонного партнера.
“Друге — це передбачуваність, наприклад, такого параметру, як тариф транспортування газу. Сьогодні регулятор прийняв рішення про зменшення цього тарифу в два рази. Така різка зміна підходів і політики, не зважаючи на те, чи воно в більшу, чи в меншу сторону, точно здивує як наших західних партнерів, так і “Газпром”, — сказав він.