Коболев: зміна тарифів на транспортування газу здивує як західних партнерів, так і “Газпром”

Розповідаючи про ризики “бізнес-відносин” для України як транзитера газу, Коболев припустив, що “теоретично може погіршитись дві речі: перша — довготривалість відносин”.

За словами Коболева, “Газпром” прямо говорить, що хоче побудувати “Північний Потік 2”, і у разі, якщо газолін буде збудовано, Росія припинить транзит газу територією України.

“Поки що Україні, уряду, парламенту, Президенту, команді „Нафтогазу“ вдавалось обґрунтовувати нашим західним партнерам, в чому ризики цього проекту. Наскільки ми зможемо далі це робити — питання нашої злагодженості і нашої здатності чітко комуні кувати нашу позицію щодо ключових питань”, — сказав він.

Одним з таких питань глава “Нафтогазу” назвав питання залучення закордонного партнера.

“Друге — це передбачуваність, наприклад, такого параметру, як тариф транспортування газу. Сьогодні регулятор прийняв рішення про зменшення цього тарифу в два рази. Така різка зміна підходів і політики, не зважаючи на те, чи воно в більшу, чи в меншу сторону, точно здивує як наших західних партнерів, так і “Газпром”, — сказав він.