Коболев: Изменение тарифов на транспортировку газа удивит как западных партнеров, так и "Газпром"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Резкое снижение более чем вдвое с января 2019 года тарифов на услуги транспортирования газа для точек входа и выхода из газотранспортной системы Украины (ГТС) удивит как западных партнеров Украины, так и “Газпром”. Такое мнение высказал глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев в интервью на одном из телеканалов, передает корреспондент УНН.
Рассказывая о рисках “бизнес-отношений” для Украины как транзитера газа, Коболев предположил, что “теоретически может ухудшиться две вещи: первая — продолжительность отношений”.
По словам Коболева, “Газпром” прямо говорит, что хочет построить “Северный Поток 2”, и в случае, если газолин будет построен, Россия прекратит транзит газа по территории Украины.
“Пока Украина, правительства, парламента, Президента, команде ”Нафтогаза“ удавалось обосновывать нашим западным партнерам, в чем риски этого проекта. Насколько мы сможем дальше это делать — вопрос нашей слаженности и способности четко коммуне ковать нашу позицию по ключевым вопросам”, — сказал он.
Одним из таких вопросов глава “Нафтогаза” назвал вопрос привлечения зарубежного партнера.
“Второе — это предсказуемость, например, такого параметра, как тариф транспортировки газа. Сегодня регулятор принял решение об уменьшении этого тарифа в два раза. Такое резкое изменение подходов и политики, несмотря на то, оно в большей или в меньшую сторону, точно удивит как наших западных партнеров, так и “Газпром”, — сказал он.