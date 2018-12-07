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"Нафтогаз" увеличил отбор газа из подземных хранилищ

Киев • УНН

 • 7802 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) за последнюю неделю уменьшились на 600 млн куб. м и на 5 декабря составили 15,7 млрд куб. м. Об этом сообщил Департамент по корпоративным коммуникациям НАК “Нафтогаз Украины”, передает УНН.

"Нафтогаз" увеличил отбор газа из подземных хранилищ

“Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) за последнюю неделю уменьшились на 600 млн куб.м. и на 5 декабря составили 15,7 млрд куб. м.”, — говорится в сообщении.

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По состоянию на начало отопительного сезона 15 октября 2018 года в подземных хранилищах газа находилось 16,8 млрд куб.м. куб газа. Вместе с тем, по состоянию на 15 октября 2017 этот показатель составлял 16,7 млрд куб.м. газа.

Динамика отбора газа из ПХГ в текущем году была более активной. Так, по состоянию на 5 декабря 2018 года в подземных хранилищах газа осталось 15,7 млрд куб.м. газа. Вместе с тем 5 декабря 2017 года в ПХГ было 15,9 млрд куб.м. куб газа.

Напомним, в связи с ранней зимой заполняемость ПХГ Украины газом уменьшилась до 50%.

2 декабря в “Укртрансгаз” сообщили о рекордных запасах газа в подземных хранилищах.

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Отметим, в конце 2019 года истекают сроки действия двух контрактов, подписанных в 2009 году между “Газпромом” и “Нафтогазом”: о поставках газа в Украину и о транзите газа через территорию страны в Европу.

Вопрос сохранения транзита российского газа после 2019 года обсуждается и в контексте планируемого строительства газопровода “Северный поток — 2” из России в Германию.

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