"Нафтогаз" увеличил отбор газа из подземных хранилищ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) за последнюю неделю уменьшились на 600 млн куб. м и на 5 декабря составили 15,7 млрд куб. м. Об этом сообщил Департамент по корпоративным коммуникациям НАК “Нафтогаз Украины”, передает УНН.
“Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) за последнюю неделю уменьшились на 600 млн куб.м. и на 5 декабря составили 15,7 млрд куб. м.”, — говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коболева: изменение тарифов на транспортировку газа удивит как западных партнеров, так и “Газпром”
По состоянию на начало отопительного сезона 15 октября 2018 года в подземных хранилищах газа находилось 16,8 млрд куб.м. куб газа. Вместе с тем, по состоянию на 15 октября 2017 этот показатель составлял 16,7 млрд куб.м. газа.
Динамика отбора газа из ПХГ в текущем году была более активной. Так, по состоянию на 5 декабря 2018 года в подземных хранилищах газа осталось 15,7 млрд куб.м. газа. Вместе с тем 5 декабря 2017 года в ПХГ было 15,9 млрд куб.м. куб газа.
Напомним, в связи с ранней зимой заполняемость ПХГ Украины газом уменьшилась до 50%.
2 декабря в “Укртрансгаз” сообщили о рекордных запасах газа в подземных хранилищах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эттингер: окончательные расчеты по долгам Украина и Россия смогут осуществить после решения Стокгольмского арбитража
Отметим, в конце 2019 года истекают сроки действия двух контрактов, подписанных в 2009 году между “Газпромом” и “Нафтогазом”: о поставках газа в Украину и о транзите газа через территорию страны в Европу.
Вопрос сохранения транзита российского газа после 2019 года обсуждается и в контексте планируемого строительства газопровода “Северный поток — 2” из России в Германию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Нафтогаз” опубликовал решение Стокгольмского арбитража