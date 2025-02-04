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Над Україною збили 37 з 65 російських дронів: які області були під ударом

Над Україною збили 37 з 65 російських дронів: які області були під ударом

Київ • УНН

 • 28915 перегляди

росія атакувала Україну 65 безпілотниками, з яких 37 було знищено над п'ятьма областями. 28 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

росія вночі запустила по Україні 65 безпілотників, знищено 37 ударних дронів над п'ятьма областями України, зафіксовано ще 28 імітаторів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 4 лютого ворог атакував 65-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

На 09.00 підтверджено збиття 37-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях. 28 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)

- повідомили у Повітряних силах у соцмережах.

Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Сумщина та Черкащина.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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