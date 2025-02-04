Над Україною збили 37 з 65 російських дронів: які області були під ударом
Київ • УНН
росія атакувала Україну 65 безпілотниками, з яких 37 було знищено над п'ятьма областями. 28 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
росія вночі запустила по Україні 65 безпілотників, знищено 37 ударних дронів над п'ятьма областями України, зафіксовано ще 28 імітаторів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 4 лютого ворог атакував 65-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ - рф.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
На 09.00 підтверджено збиття 37-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях. 28 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)
Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Сумщина та Черкащина.