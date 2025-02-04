Над Украиной сбили 37 из 65 российских дронов: какие области были под ударом
Киев • УНН
россия атаковала Украину 65 беспилотниками, из которых 37 были уничтожены над пятью областями. 28 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.
россия ночью запустила по Украине 65 беспилотников, уничтожено 37 ударных дронов над пятью областями Украины, зафиксировано еще 28 имитаторов, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 4 февраля враг атаковал 65-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Брянск - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
На 09.00 подтверждено сбитие 37-ми ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях. 28 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)
В результате вражеской атаки, как указано, пострадали Сумщина и Черкасская область.