Над Украиной сбили 37 из 65 российских дронов: какие области были под ударом

россия ночью запустила по Украине 65 беспилотников, уничтожено 37 ударных дронов над пятью областями Украины, зафиксировано еще 28 имитаторов, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 4 февраля враг атаковал 65-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Брянск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

На 09.00 подтверждено сбитие 37-ми ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях. 28 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)