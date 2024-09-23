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Над Україною вночі збили 3 "шахеди", один дрон та дві ракети не досягли цілей

Над Україною вночі збили 3 "шахеди", один дрон та дві ракети не досягли цілей

Київ • УНН

 • 15744 перегляди

У ніч на 23 вересня 2024 року Україна відбила повітряну атаку з 6 цілей. ППО збила 3 дрони "Shahed" над Сумщиною, а РЕБ нейтралізувала ще 1 дрон та 2 ракети Х-59/69.

У небі над Україною вночі збили 3 ворожі ударні дрони типу "Shahed" - над Сумською областю, а завдяки протидії РЕБ ще 1 дрон та 2 ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

У ніч на 23 вересня, як вказано, у повітряному просторі України виявлено шість засобів повітряного нападу: дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та чотири ударні БпЛА типу "Shahed".

У результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито три ворожі БпЛА у Сумській області. Решта повітряних цілей - один "шахед" та дві керовані авіаційні ракети - не досягли своїх цілей через активну протидію РЕБ Сил оборони України

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок нічних атак зросла до 13 людей23.09.24, 07:29 • 68737 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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