Над Украиной ночью сбили 3 "шахеда", один дрон и две ракеты не достигли целей

В небе над Украиной ночью сбили 3 вражеских ударных дрона типа "Shahed" - над Сумской областью, а благодаря противодействию РЭБ еще 1 дрон и 2 ракеты Х-59/69 не достигли своих целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

В ночь на 23 сентября, как указано, в воздушном пространстве Украины обнаружено шесть средств воздушного нападения: две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и четыре ударные БпЛА типа "Shahed".

В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты три вражеских БпЛА в Сумской области. Остальные воздушные цели - один "шахед" и две управляемые авиационные ракеты - не достигли своих целей из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны Украины