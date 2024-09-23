Над Украиной ночью сбили 3 "шахеда", один дрон и две ракеты не достигли целей
Киев • УНН
В ночь на 23 сентября 2024 года Украина отразила воздушную атаку из 6 целей. ПВО сбила 3 дрона «Shahed» над Сумской областью, а РЭБ нейтрализовала еще 1 дрон и 2 ракеты Х-59/69.
В небе над Украиной ночью сбили 3 вражеских ударных дрона типа "Shahed" - над Сумской областью, а благодаря противодействию РЭБ еще 1 дрон и 2 ракеты Х-59/69 не достигли своих целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
В ночь на 23 сентября, как указано, в воздушном пространстве Украины обнаружено шесть средств воздушного нападения: две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и четыре ударные БпЛА типа "Shahed".
В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты три вражеских БпЛА в Сумской области. Остальные воздушные цели - один "шахед" и две управляемые авиационные ракеты - не достигли своих целей из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны Украины
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