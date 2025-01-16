НАБУ просить ВРП покарати суддю Печерського районного суду Києва: чому

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Директор НАБУ Семен Кривонос вимагає притягнути до відповідальності суддю Тетяну Ільєву. Суддя ухвалила рішення про повернення вилучених коштів на суму понад 19 млн грн стороннім особам.

Директор НАБУ Семен Кривонос подав скаргу до Вищої ради правосуддя з проханням притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Печерського районного суду Києва Тетяну Ільєву. Про це УНН повідомляє з посиланням на НАБУ.

"Директором НАБУ подано скаргу до Вищої ради правосуддя з проханням притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Печерського районного суду міста Києва", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час розслідування можливих зловживань з боку посадових осіб судової системи та правоохоронних органів встановлено, що наприкінці 2023 року ця суддя ухвалила низку рішень, щодо яких наявні об’єктивні сумніви у їх відповідності нормам закону.

"Йдеться про справи щодо повернення грошей, вилучених під час розслідувань. У першому випадку суддя ухвалила рішення, завдяки якому гроші, які були вилучені під час обшуку, отримав не власник, а стороння особа, яка до цих коштів не мала жодного стосунку. У другому випадку ситуація була аналогічною: вилучені гроші повернули іншій стороні, яка не мала права на ці кошти. Загалом йдеться про дві суми: понад 4,1 млн грн та понад 15 млн грн", - інформує НАБУ.

Зазначається, що суддя вже ухвалювала подібні сумнівні рішення, що стали предметом попередніх скарг до Вищої ради правосуддя.

Доповнення

У березні 2023 року НАБУ і САП повідомляли Ільєвій про підозру у незаконному знятті арешту з 110,7 тис. євро та 9,3 тис. дол., які були арештовані в межах кримінального провадження у березні 2023 року. 

Вища рада правосуддя 4 квітня 2023 року відмовила у задоволенні клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про тимчасове відсторонення судді Печерського районного суду міста Києва Тетяни Ільєвої від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням її до кримінальної відповідальності. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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