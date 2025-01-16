НАБУ просить ВРП покарати суддю Печерського районного суду Києва: чому

Директор НАБУ Семен Кривонос подав скаргу до Вищої ради правосуддя з проханням притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Печерського районного суду Києва Тетяну Ільєву. Про це УНН повідомляє з посиланням на НАБУ.

"Директором НАБУ подано скаргу до Вищої ради правосуддя з проханням притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Печерського районного суду міста Києва", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час розслідування можливих зловживань з боку посадових осіб судової системи та правоохоронних органів встановлено, що наприкінці 2023 року ця суддя ухвалила низку рішень, щодо яких наявні об’єктивні сумніви у їх відповідності нормам закону.

"Йдеться про справи щодо повернення грошей, вилучених під час розслідувань. У першому випадку суддя ухвалила рішення, завдяки якому гроші, які були вилучені під час обшуку, отримав не власник, а стороння особа, яка до цих коштів не мала жодного стосунку. У другому випадку ситуація була аналогічною: вилучені гроші повернули іншій стороні, яка не мала права на ці кошти. Загалом йдеться про дві суми: понад 4,1 млн грн та понад 15 млн грн", - інформує НАБУ.

Зазначається, що суддя вже ухвалювала подібні сумнівні рішення, що стали предметом попередніх скарг до Вищої ради правосуддя.

Доповнення

У березні 2023 року НАБУ і САП повідомляли Ільєвій про підозру у незаконному знятті арешту з 110,7 тис. євро та 9,3 тис. дол., які були арештовані в межах кримінального провадження у березні 2023 року.

Вища рада правосуддя 4 квітня 2023 року відмовила у задоволенні клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про тимчасове відсторонення судді Печерського районного суду міста Києва Тетяни Ільєвої від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням її до кримінальної відповідальності.