Обрання запобіжного заходу Мазепі: суд відмовив захисту  у відводі судді

Печерський районний суд Києва відмовив стороні захисту у відводі слідчого судді Печерського суду Євгена Хайнацького від розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу до бізнесмена Ігоря Мазепи, передає кореспондент УНН.

У задоволені (клопотання - ред.) захисника підозрюваного про відвід слідчого судді Печерського районного суду Києва Євгена Хайнацького від участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до Ігоря Мазепи, відмовити - сказала суддя Тетяна Ільєва.

Додамо

У березні 2023 року НАБУ і САП повідомляли Ільєвій про підозру у незаконному знятті арешту з 110,7 тис. євро та 9,3 тис. дол., які були арештовані в межах кримінального провадження у березні 2023 року.

Доповнення

Раніше захист бізнесмена Ігоря Мазепи подали клопотання про відвід судді Печерського районного суду Києва від розгляду клопотання про застосування до Мазепи запобіжного заходу.

Прокуратура просить для бізнесмена Мазепи арешт із заставою у 700 млн гривень.

Власника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали під час спроби виїзду за кордон за підозрою в організації оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС.

Також в різних регіонах України затримані ще три учасники злочинної організації, у тому числі брат організатора.