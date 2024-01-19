Избрание меры пресечения Мазепе: суд отказал защите в отводе судьи
Киев • УНН
Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство об отводе судьи Евгения Хайнацкого по делу бизнесмена Игоря Мазепы.
Печерский районный суд Киева отказал стороне защиты в отводе следственного судьи Печерского суда Евгения Хайнацкого от рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения к бизнесмену Игорю Мазепе, передает корреспондент УНН.
В удовлетворении (ходатайства - ред.) защитника подозреваемого об отводе следственного судьи Печерского районного суда Киева Евгения Хайнацкого от участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей к Игорю Мазепе, отказать
Добавим
В марте 2023 года НАБУ и САП сообщали Ильевой о подозрении в незаконном снятии ареста с 110,7 тыс. евро и 9,3 тыс. долл., которые были арестованы в рамках уголовного производства в марте 2023 года.
Дополнение
Ранее защита бизнесмена Игоря Мазепы подала ходатайство об отводе судьи Печерского районного суда Киева от рассмотрения ходатайства о применении к Мазепе меры пресечения.
Прокуратура просит для бизнесмена Мазепы арест с залогом в 700 млн гривен.
Владельца инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержали при попытке выезда за границу по подозрению в организации сделки по отчуждению земель критической инфраструктуры - Киевской ГЭС.
Также в разных регионах Украины задержаны еще три участника преступной организации, в том числе брат организатора.
Избрание меры пресечения Мазепе: суд отказал защите в отводе судьи
Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство об отводе судьи Евгения Хайнацкого по делу бизнесмена Игоря Мазепы.
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