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Избрание меры пресечения Мазепе: суд отказал защите в отводе судьи

Киев  •  УНН

19 январь 2024, 14:32  •  2126 просмотра

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Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство об отводе судьи Евгения Хайнацкого по делу бизнесмена Игоря Мазепы.

Печерский районный суд Киева отказал стороне  защиты в отводе следственного судьи Печерского суда Евгения Хайнацкого от рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения  к бизнесмену Игорю Мазепе, передает корреспондент УНН.

В удовлетворении (ходатайства - ред.) защитника подозреваемого об отводе следственного судьи Печерского районного суда Киева Евгения Хайнацкого от участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей к Игорю Мазепе, отказать 

- сказала судья Татьяна Ильева.

Добавим

В марте 2023 года НАБУ и САП сообщали Ильевой о подозрении в незаконном снятии ареста с 110,7 тыс. евро и 9,3 тыс. долл., которые были арестованы в рамках уголовного производства в марте 2023 года.

Дополнение

Ранее защита бизнесмена Игоря Мазепы подала ходатайство об отводе судьи Печерского районного суда Киева от рассмотрения ходатайства о применении к Мазепе меры пресечения.

Прокуратура просит для бизнесмена Мазепы арест с залогом в 700 млн гривен.

Владельца инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержали при попытке выезда за границу по подозрению в организации сделки по отчуждению земель критической инфраструктуры - Киевской ГЭС.

Также в разных регионах Украины задержаны еще три участника преступной организации, в том числе брат организатора.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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