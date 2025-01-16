НАБУ просит ВСП наказать судью Печерского районного суда Киева: почему
Киев • УНН
Директор НАБУ Семен Кривонос требует привлечь к ответственности судью Татьяну Ильеву. Судья приняла решение о возвращении изъятых средств на сумму более 19 млн грн посторонним лицам.
Директор НАБУ Семен Кривонос подал жалобу в Высший совет правосудия с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности судью Печерского районного суда Киева Татьяну Ильеву. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАБУ.
«Директором НАБУ подана жалоба в Высший совет правосудия с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности судью Печерского районного суда города Киева», - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ходе расследования возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц судебной системы и правоохранительных органов установлено, что в конце 2023 года эта судья приняла ряд решений, по которым имеются объективные сомнения в их соответствии нормам закона.
«Речь идет о делах по возврату денег, изъятых в ходе расследований. В первом случае судья приняла решение, благодаря которому деньги, которые были изъяты во время обыска, получил не владелец, а постороннее лицо, которое к этим средствам не имело никакого отношения. Во втором случае ситуация была аналогичной: изъятые деньги вернули другой стороне, которая не имела права на эти средства. В целом речь идет о двух суммах: более 4,1 млн грн и более 15 млн грн», - информирует НАБУ.
Отмечается, что судья уже принимала подобные сомнительные решения, которые стали предметом предыдущих жалоб в Высший совет правосудия.
Дополнение
В марте 2023 года НАБУ и САП сообщали Ильевой о подозрении в незаконном снятии ареста с 110,7 тыс. евро и 9,3 тыс. долл., которые были арестованы в рамках уголовного производства в марте 2023 года.
Высший совет правосудия 4 апреля 2023 года отказал в удовлетворении ходатайства заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры о временном отстранении судьи Печерского районного суда города Киева Татьяны Ильевой от правосудия в связи с привлечением ее к уголовной ответственности.