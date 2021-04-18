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НАБУ анонсувало "спецвипуск" з розслідувань корупції в "Укрзалізниці"

НАБУ анонсувало "спецвипуск" з розслідувань корупції в "Укрзалізниці"

Київ • УНН

 • 19467 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро веде активну просвітницьку роботу в соцмережах, аргументуючи своє існування в Україні ось уже шість років. У п'ятницю, 16 квітня, співробітники НАБУ знову вийшли в прямий ефір в Instagram, щоб похвалитися успіхами, і серед іншого заявили, що готують "спецвипуск" на тему розслідування корупції в "Укрзалізниці". Відповідне відео опубліковано в групі залізничників в Facebook, повідомляє УНН.

"(Тема "Укрзалізниці" - ред.) - ємке питання, яке вимагає окремого випуску. "Укрзалізниця" - це держава в державі. Нашу увагу більшою мірою привертають закупівлі. Ми активно намагаємося моніторити і те, що відбувається в системі Prozorro, і намагаємося шукати можливості... У нас є багато розслідувань і вже деякі направлено до суду. Збиток різний, від десятків до сотень мільйонів гривень. Але знову-таки, це питання підлягає детальній грунтовній дискусії та, напевно, окремого випуску", - повідомив заступник керівника відділу детективів Олександр.

У НАБУ додали, що наступний їх випуск у соцмережах буде про результати боротьби з корупцією в "Укрзалізниці".

Самі залізничники натякнули, що НАБУ не там шукає корупцію і просто "намагатися" - мало.

"НАБУ найбільше приваблюють закупівлі, тому що, напевно, вони більше нічого не знають і не вміють. Залучали б до роботи фахівців залізничного транспорту, знали б набагато більше"," Намагаємося... дискусії... але ніхто не сів", - відзначили коментатори.

Доповнення

З минулого року НАБУ не відкрило жодної кримінальної справи проти правління "Укрзалізниці" - держкомпанії, яка за результатом 2020 року отримала збиток у 12 млрд грн, 8 з яких - по вантажоперевезеннях. Про те, що так буде, ЗМІ попереджали ще восени, коли комерційний директор "Укрзалізниці" Іраклі Езугбая знизив тарифи на вантажоперевезення. При цьому народні депутати сигналізували, що таке рішення Езугбая міг ухвалити в умовах реального конфлікту інтересів, на догоду своєму бізнесу, включаючи "Дженерал контейнер сервісес" (Рисоіл), який займається вантажоперевезеннями на "Укрзалізниці" - але всі антикорупційні органи це проігнорували. У НАБУ не можуть пояснити, як при наявності меморандуму з "Укрзалізницею", цілого відділу детективів з боротьби з корупцією на залізниці і відповідального за все це детектива Дениса Гюльмагомедова проморгали можливу корупцію навіть не на сотні мільйонів гривень, а мільярди. Точно так же проморгали корупцію і прокурори зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що для в.о. Максима Грищука не вперше - до цього він не помітив корупцію в Укроборонпромі, так званій справі "свинарчуків".

Тим часом версія, яка пояснює бездіяльність НАБУ і САП, з'явилася у журналістів. Вони побачили причинно-наслідковий зв'язок у тому, що в 2020 році "Укрзалізницею" управляли "люди Саакашвілі" Володимир Жмак і Іраклі Езугбая, а за їх діями наглядали інші "люди Саакашвілі", серед яких і перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.

Зі збитками "Укрзалізниці", як і бездіяльністю НАБУ, тепер розбирається Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, створена в січні. На найближчому засіданні ТСК планує заслухати звіт силовиків.

Довідка

Володимир Жмак - голова правління "Укрзалізниці" з серпня минулого року по березень 2021 року. До цього працював першим заступником Міхеіла Саакашвілі в Одеській ОДА.

Іраклі Езугбая - комерційний директор "Укрзалізниці", який був призначений Володимиром Жмаком у вересні 2020 року і який оголосив про добровільну відставку в березні 2021 року. До цього був керівником залізниці Грузії за часів президента Міхеіла Саакашвілі. У Грузії звинувачується в розтраті коштів залізниці в особливо великому розмірі.

Денис Гюльмагомедов - детектив НАБУ, який підписав з Володимиром Жмаков меморандум про спільну боротьбу з корупцією в "Укрзалізниці". Отримує гранти від фонду "Відродження" Джорджа Сороса (якого називали спонсором політичних рухів Саакашвілі в Грузії) і разом з першим заступником директора НАБУ Гізо Углавою відвідує заходи Сороса в Україні.

Гізо Углава - перший заступник директора НАБУ. Покинув Грузію і з'явився в Україні разом з Міхеілом Саакашвілі.

До теми

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк називає Саакашвілі ворогом інтересів України, який просуває лобістські проекти через свою громадську організацію "Офіс простих рішень".

Водночас її колега, голова президентської фракції Давид Арахамія хоче посилити вплив Саакашвілі на український парламент. Саме Арахамія клопотав перед Володимиром Зеленським про відновлення українського громадянства Саакашвілі, яке вберегло його від відповідальності за інкриміновані злочини в Грузії. На фото - Арахамія разом з Давидом Бежуашвілі, власником "Індустріальної групи Грузії" - одним з найбагатших бізнесменів Грузії, який отримав головні свої активи за часів президента Саакашвілі, а в минулому році отримав в концесію херсонський порт. Саме Бежуашвілі володіє компаніями "Рисоіл" і "Дженерал контейнер сервісес", у яких працював згаданий функціонер "Укрзалізниці" Езугбая.

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