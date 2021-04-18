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НАБУ анонсировало “спецвыпуск” по расследованиям коррупции в “Укрзализныци”

НАБУ анонсировало “спецвыпуск” по расследованиям коррупции в “Укрзализныци”

Киев  •  УНН

 • 19448 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро ведёт активную просветительскую работу в соцсетях, аргументируя своё существование в Украине вот уже шесть лет. В пятницу, 16 апреля, сотрудники НАБУ снова вышли в прямой эфир в Instagram, чтоб похвастаться успехами, и среди прочего заявили, что готовят “спецвыпуск” на тему расследования коррупции в “Укрзализныци”. Соответсвующее видео опубликовано в группе железнодорожников в Facebook, сообщает УНН.

“(Тема “Укрзализныци" - ред.) — ёмкий вопрос, который требует отдельного выпуска. "Укрзализныця“ — это государство в государстве. Наше внимание в большей мере привлекают закупки. Мы активно стараемся мониторить и то, что происходит в системе Prozorro , и стараемся искать возможности... У нас есть много расследований и уже некоторые направлены в суд. Ущерб разный, от десятков до сотен миллионов гривен. Но опять-таки, этот вопрос подлежит детальной основательной дискуссии и, наверное, отдельного выпуска”, — сообщил заместитель руководителя отдела детективов Александр.

В НАБУ добавили, что следующий их выпуск в соцсетях будет о результатах борьбы с коррупцией в “Укрзализныце”.

Сами железнодорожники намекнули, что НАБУ не там ищет коррупцию и просто “стараться” — мало.

“НАБУ больше всего привлекают закупки, потому что, наверное, они больше ничего не знают и не умеют. Привлекали бы к работе специалистов жд транспорта, знали бы гораздо больше”, “Стараемся... дискуссии... но никто не сел”, — отметили комментаторы.

Дополнение

С прошлого года НАБУ не открыло ни одного уголовного дела против правления “Укрзализныци” - госкомпании, которая по результату 2020 года получила убыток в 12 млрд грн, 8 из которых — на грузоперевозкам. О том, что так будет, СМИ предупреждали ещё осенью, когда коммерческий директор “Укрзализныци” Иракли Эзугбая понизил тарифы на грузоперевозки. При этом народные депутаты сигнализировали, что такое решение Эзугбая мог принять в условиях реального конфликта интересов, в угоду своему бизнесу, включая “Дженерал контейнер сервисес” (Рисоил), который занимается грузоперевозками на “Укрзализныце” — но все антикоррупционные органы это проигнорировали. В НАБУ не могут объяснить, как при наличии меморандума с “Укрзализныцей”, целого отдела детективов по борьбе с коррупцией на железной дороге и ответственного за все это детектива Дениса Гюльмагомедова проморгали возможную коррупцию даже не на сотни миллионов гривен, а миллиарды. Точно так же проморгали коррупцию и прокуроры из Специализированной антикоррупционной прокуратуры, что для и.о. Максима Грищука не впервые — до этого он не заметил коррупцию в Укроборонпроме, так называемом деле “свинарчуков”. 

Тем временем версия, которая объясняет бездеятельность НАБУ и САП, появилась у журналистов. Они увидели причинно-следственную связь в том, что в 2020 году “Укрзализныцей” управляли “люди Саакашвили” Владимир Жмак и Иракли Эзугбая, а за их действиями надзирали другие “люди Саакашвили”, среди которых и первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава. 

С убытками “Укрзализныци”, как и бездеятельностью НАБУ, теперь разбирается Временная следственная комиссия Верховной Рады, созданная в январе. На ближайшем заседании ВСК планирует заслушать отчёт силовиков.

Справка

Владимир Жмак — глава правления “Укрзализныци” с августа прошлого года по март 2021 года. До этого работал первым заместителем Михаила Саакашвили в Одесской ОГА.

Иракли Езугбая - коммерческий директор “Укрзализныци”, назначенный Владимиром Жмаком в сентябре 2020 года и объявивший добровольную отставку в марте 2021 года. До этого был руководителем железной дороги Грузии во времена президента Михаила Саакашвили. В Грузии обвиняется в растрате средств железной дороги в особо крупном размере.

Денис Гюльмагомедов — детектив НАБУ, подписавший с Владимиром Жмаком меморандум о совместной борьбе с коррупцией в “Укрзализныце”. Получает гранты от фонда “Возрождение” Джорджа Сороса (которого называли спонсором политических движений Саакашвили в Грузии) и вместе с первым заместителем директора НАБУ Гизо Углава посещает мероприятия Сороса в Украине.

Гизо Углава — первый заместитель директора НАБУ. Покинул Грузию и появился в Украине вместе с Михаилом Саакашвили.

К теме

Народный депутат от фракции “Слуга народа” Ольга Василевская-Смаглюк называет Саакашвили врагом интересов Украины, который продвигает лоббистские проекты через свою общественную организацию “Офис простых решений”.

В то же время ее коллега, глава президентской фракции Давид Арахамия хочет усилить влияние Саакашвили на украинский парламент. Именно Арахамия ходатайствовал перед Владимиром Зеленским о восстановлении украинского гражданства Саакашвили, которое уберегло его от ответственности за инкриминируемые преступления в Грузии. На фото - Арахамия вместе с Давидом Бежуашвили, собственников “Индустриальной группы Грузии” — одним из самых богатых бизнесменов Грузии, получившем главные свои активы во времена президента Саакашвили, а в прошлом году получившем в концессию херсонский порт. Именно Бежуашвили владеет компаниями “Рисоил” и “Дженерал контейнер сервисес”, в которых работал упомянутый функционер “Укрзализныци” Эзугбая.

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