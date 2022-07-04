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На Зміїному встановили прапор України

На Зміїному встановили прапор України

Київ • УНН

 • 922188 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. На звільненому від російських окупантів острові Зміїний встановили прапор України. Про це на брифінгу повідомила начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає УНН.

Цитата

"Прапор України на острові Зміїний встановлено. Військова операція завершена і територія повернена під юрисдикцію України", – зазначила Гуменюк.

Додамо

За словами Гуменюк, на решті території півдня українські війська просуваються спеціальним способом – повільно, але впевнено.

"На суходолі ворог не має успіхів, тому використовує тактику авіаційних і ракетних ударів. Сьогодні на світанку знову було вдарено ракетами по Нововоронцовці і ще по кільком громадам на півночі Херсонщини, обставини уточнюються. Є інформація, що місцеві мешканці поблизу Інгульця підірвалися на залишках касетних снарядів. Один – загинув, один – з чисельними осколковими пораненнями доправлений до лікарні. Ворог продовжує використовувати заборонені касетні снаряди, які розриваються не зразу, а ще тривалий час зберігають небезпеку", – повідомила начальниця пресцентру Сил оборони півдня.

Також вона додала, що у північно-західній частині Чорного моря перебуває три ракетні і один десантний кораблі ворога. Це надводні носії ракет і також підводний човен, споряджений ракетами типу "Калібр". Загальний залп становить 28 ракет.

Нагадаємо

30 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів.

Згодом міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як ЗСУ вибивали окупантів зі Зміїного.

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