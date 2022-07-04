На Змеином установили флаг Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. На освобожденном от российских оккупантов острове Змеиный установили флаг Украины. Об этом на брифинге сообщила начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.
Цитата
"Флаг Украины на острове Змеиный установлен. Военная операция завершена и территория возвращена под юрисдикцию Украины", - отметила Гуменюк.
Добавим
По словам Гуменюк, на остальной территории юга украинские войска продвигаются специальным способом – медленно, но уверенно.
"На суше враг не имеет успехов, поэтому использует тактику авиационных и ракетных ударов. Сегодня на рассвете снова ударили ракетами по Нововоронцовке и еще по нескольким общинам на севере Херсонской области, обстоятельства уточняются. Есть информация, что местные жители вблизи Ингульца подорвались на остатках кассетных снарядов. Один – погиб, один – с многочисленными осколочными ранениями доставлен в больницу. Враг продолжает использовать запрещенные кассетные снаряды, которые разрываются не сразу, а еще долго сохраняют опасность", – сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга.
Также она добавила, что в северо-западной части Черного моря находится три ракетных и один десантный корабли врага. Это надводные носители ракет и также подлодка, снаряженная ракетами типа "Калибр". Общий залп составляет 28 ракет.
Напомним
30 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил со Змеиного и, вероятно, покинули остров.
Позже минобороны рф подтвердило вывод российских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как ВСУ выбивали оккупантов со Змеиного.