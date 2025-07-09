На Житомирщині загасили пожежі після нічної атаки рф: показали наслідки
Київ • УНН
Рятувальники загасили пожежі у двох населених пунктах Житомирської області, спричинені нічною атакою. Горіли столярний цех та господарські будівлі, пошкоджено вікна двох багатоповерхівок, постраждалих немає.
У Житомирській області загасили пожежі після нічної атаки російських військ, повідомили у ДСНС України у середу, показавши наслідки, пише УНН.
Рятувальники ліквідували пожежі у двох населених пунктах Житомирщини, спричинені ворожими атаками. Горіли будівля столярного цеху та господарські будівлі
Також повідомляється, пошкоджені скління вікон двох житлових багатоповерхівок.
"Попередньо, ніхто не постраждав", - вказали у ДСНС.
Житомирщина вночі зазнала масованої ворожої атаки: сталися пожежі, є пошкодження09.07.25, 08:49 • 16752 перегляди