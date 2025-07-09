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На Житомирщині загасили пожежі після нічної атаки рф: показали наслідки

Київ • УНН

 • 1047 перегляди

Рятувальники загасили пожежі у двох населених пунктах Житомирської області, спричинені нічною атакою. Горіли столярний цех та господарські будівлі, пошкоджено вікна двох багатоповерхівок, постраждалих немає.

На Житомирщині загасили пожежі після нічної атаки рф: показали наслідки

У Житомирській області загасили пожежі після нічної атаки російських військ, повідомили у ДСНС України у середу, показавши наслідки, пише УНН.

Рятувальники ліквідували пожежі у двох населених пунктах Житомирщини, спричинені ворожими атаками. Горіли будівля столярного цеху та господарські будівлі

- повідомили у ДСНС.

Також повідомляється, пошкоджені скління вікон двох житлових багатоповерхівок.

"Попередньо, ніхто не постраждав", - вказали у ДСНС.

Житомирщина вночі зазнала масованої ворожої атаки: сталися пожежі, є пошкодження09.07.25, 08:49 • 16752 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Житомирська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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