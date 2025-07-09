В Житомирской области потушили пожары после ночной атаки рф: показали последствия
Киев • УНН
Спасатели потушили пожары в двух населенных пунктах Житомирской области, вызванные ночной атакой. Горели столярный цех и хозяйственные постройки, повреждены окна двух многоэтажек, пострадавших нет.
В Житомирской области потушили пожары после ночной атаки российских войск, сообщили в ГСЧС Украины в среду, показав последствия, пишет УНН.
Спасатели ликвидировали пожары в двух населенных пунктах Житомирщины, вызванные вражескими атаками. Горели здание столярного цеха и хозяйственные постройки
Также сообщается, что повреждено остекление окон двух жилых многоэтажек.
"Предварительно, никто не пострадал", - указали в ГСЧС.
Житомирская область ночью подверглась массированной вражеской атаке: произошли пожары, есть повреждения09.07.25, 08:49 • 16475 просмотров