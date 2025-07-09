В Житомирской области потушили пожары после ночной атаки рф: показали последствия

В Житомирской области потушили пожары после ночной атаки российских войск, сообщили в ГСЧС Украины в среду, показав последствия, пишет УНН.

Спасатели ликвидировали пожары в двух населенных пунктах Житомирщины, вызванные вражескими атаками. Горели здание столярного цеха и хозяйственные постройки - сообщили в ГСЧС.

Также сообщается, что повреждено остекление окон двух жилых многоэтажек.

"Предварительно, никто не пострадал", - указали в ГСЧС.

Житомирская область ночью подверглась массированной вражеской атаке: произошли пожары, есть повреждения