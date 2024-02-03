На Житомирщині під час нічної атаки рф ППО відпрацювала по ворожих цілях - ОВА
Київ • УНН
Під час нічної атаки російських військ сили протиповітряної оборони в Житомирській області вразили ворожі цілі, втрат немає.
У Житомирській області під час нічної атаки російський військ сили ППО вразили ворожі цілі, повідомив у суботу голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, пише УНН.
Вночі під час повітряної тривоги силами протиповітряної оборони області було вражено ворожі цілі над територією області. Жертв та постраждалих немає
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