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На Житомирщині під час нічної атаки рф ППО відпрацювала по ворожих цілях - ОВА

На Житомирщині під час нічної атаки рф ППО відпрацювала по ворожих цілях - ОВА

Київ • УНН

 • 28772 перегляди

Під час нічної атаки російських військ сили протиповітряної оборони в Житомирській області вразили ворожі цілі, втрат немає.

У Житомирській області під час нічної атаки російський військ сили ППО вразили ворожі цілі, повідомив у суботу голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, пише УНН.

Вночі під час повітряної тривоги силами протиповітряної оборони області було вражено ворожі цілі над територією області. Жертв та постраждалих немає

- написав Бунечко у соцмережах.

Повітряні Сили знищили 9 із 14 ударних дронів росіян03.02.24, 07:01 • 114168 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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