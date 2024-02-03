В Житомирской области во время ночной атаки рф ПВО отработала по вражеским целям - ОВА

Мокрый снег и дождь с ветром и до 8° тепла: прогноз погоды на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине прогнозируется мокрый снег и дождь, ветер западный 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с, температура воздуха от 3 градусов мороза до 8 градусов тепла.