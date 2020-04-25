На Житомирщині зафіксовано ще 11 випадків COVID-19

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні, 25 квітня, на Житомирщині підтвердили 11 нових випадків захворювання на коронавірус у жителів області. Наразі в регіоні вже 348 зареєстрованих діагнозів COVID-19. Про це йдеться у повідомленні Житомирської ОДА, передає УНН.