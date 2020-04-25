На Житомирщині зафіксовано ще 11 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні, 25 квітня, на Житомирщині підтвердили 11 нових випадків захворювання на коронавірус у жителів області. Наразі в регіоні вже 348 зареєстрованих діагнозів COVID-19. Про це йдеться у повідомленні Житомирської ОДА, передає УНН.
"Нові випадки виявили у Житомирі – 5, у Любарському районі – 4, у Коростені – 1 та в Ружині – 1. Тепер в обласному центрі 118 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, у Ружинському районі – 25 квітня зафіксований перший випадок COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Нові випадки сьогодні встановлено у:
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- Житомирі (жінка, 30 років; жінка, 42 роки; жінка, 61 рік; чоловік 44 роки; чоловік, 65 років);
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- Ружині (жінка, 37 років);
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- Коростені (чоловік, 26 років);
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- Любарському районі (с. Юрівка, жінка, 57 років);
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- Любарі (чоловік, 55 років; жінка, 57 років; жінка, 38 років).
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Так, станом на 21:30 25 квітня на Житомирщині вже 348 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції:
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- 118 випадків у м. Житомирі (1 – одужав 14.04.2020);
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- 66 випадків у Коростені (1 – одужав 22.04.2020);
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- 61 випадок у Бердичеві (1 –летальний 04.04.2020, 1 – летальний 09.04.2020, 1 – летальний 15.04.2020);
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- 27 випадків у Малині (1 – летальний 23.04.2020, 2 – одужали 24.04.2020);
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- 7 випадків у Черняхівському районі (1 – летальний 19.04.2020, 1 – летальний 20.04.2020);
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- 12 випадків у Житомирському районі;
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- 7 випадків у Новограді-Волинському;
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- 6 випадків в Андрушівському районі;
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- 5 випадків в Коростишівському районі;
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- 4 випадки в Олевську;
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- 3 випадки у м. Радомишль (1 – летальний 13.03.2020, 1 – одужав 24.04.2020);
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- 5 випадків у Бердичівському районі;
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- 5 випадків у Любарському районі;
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- 3 випадки у Коростишеві;
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- 3 випадки у Хорошівському районі;
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- 2 випадки в Овручі;
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- 2 випадки в Пулинах;
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- 2 випадки у Чуднівському районі;
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- 1 випадок у Малинському районі;
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- 1 випадок у Коростенському районі;
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- 1 випадок в Олевському районі;
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- 1 випадок у Лугинському районі;
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- 1 випадок в Олевському районі;
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- 1 випадок у Новоград-Волинському районі;
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- 1 випадок у Ружинському районі;
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- 1 випадок у Народицькому районі;
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- 1 випадок у Радомишльському районі;
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- 1 випадок у Попільнянському районі.
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Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 8 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 201 — летальні. Всього у світі захворіло майже 2.8 млн осіб.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.