На Житомирщині за добу виявлено лише два випадки коронавірусу

“Станом на 22:30, за результатами лабораторного дослідження 267 проб, кількість хворих на COVID-19 зросла на 2 особи, 12 повторних проб вже інфікованих жителів області показали наявність хвороби в організмі”, — йдеться у повідомленні.

Бунечко додав, що сумарна чисельність інфікувань становить 540 осіб. “Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі — 187 людей, в Коростені — 100 та в Бердичеві — 92”, — повідомив голова ОДА.

Він також повідомив, що два нових випадки інфікування встановлено в таких містах та районах: “Любар — жінка, 76 років; Житомир — жінка, 53 роки”, написав Бунечко.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 17 330 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 476 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.