В Житомирской области за сутки выявлено лишь два случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. По состоянию на вечер пятницы количество больных COVID-19 на Житомирщине выросло на 2 человека, 12 повторных проб уже инфицированных жителей области показали наличие болезни в организме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Житомирской ОГА Виталия Бунечко в Facebook.
“По состоянию на 22:30, по результатам лабораторного исследования 267 проб, количество больных COVID-19 выросло на 2 человека, 12 повторных проб уже инфицированных жителей области показали наличие болезни в организме”, — говорится в сообщении.
Бунечко добавил, что суммарная численность заражений составляет 540 человек. “Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире — 187 человек, в Коростене — 100 и в Бердичеве — 92”, — сообщил председатель ОГА.
Он также сообщил, что два новых случая инфицирования установлены в следующих городах и районах: “Любар — женщина, 76 лет, Житомир — женщина, 53 года”, написал Бунечко.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 17 330 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 476 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.