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На Житомирщині виявили 7 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Сьогодні, 5 травня, на Житомирщині виявили нові випадки захворювання на коронавірус серед жителів Коростишева, Романова, Житомира, Малина та Любарського району. Лабораторно підтвердили за цю добу коронавірусну інфекцію у 7 пацієнтів. У Романові сьогодні зафіксували перший випадок цього захворювання. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Житомирської ОДА.

На Житомирщині виявили 7 нових випадків COVID-19

Крім того, повторне ПЛР-дослідження не виявило вірусу в організмі у 6 житомирян.

"Наразі в Житомирській області вже 455 зареєстрованих діагнозів COVID-19. Найбільша кількість заражень спостерігається у Житомирі – 153 пацієнти, у Коростені – 97 та Бердичеві – 88. Загалом на Житомирщині одужали від коронавірусної інфекції вже 37 осіб", - йдеться у повідомленні.

Нові випадки 5 травня встановлено у:

Романові – 1 (жінка, 58 років);

Любарі – 1 (жінка, 53 роки);

Любарському районі – 1 (жінка, 36 років);

Коростишеві – 1 (жінка, 41 рік);

Малині – 2 (жінка, 43 роки; жінка, 54 роки);

Житомирі – 1 (дівчина, 17 років).

Так, станом на 22:30 5 травня на Житомирщині вже 455 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції:

  • 153 випадки у м. Житомирі;
  • 97 випадків у Коростені;
  • 88 випадків у Бердичеві (1 – летальний 04.04.2020, 1 – летальний 09.04.2020, 1 – летальний 15.04.2020, 1 – летальний 05.05.2020);
  • 30 випадків у Малині (1 – летальний 23.04.2020);
  • 14 випадків у Житомирському районі (1 – летальний 27.04.2020, 1 – летальний 29.04.2020);
  • 8 випадків у Черняхівському районі (1 – летальний 19.04.2020, 1 – летальний 20.04.2020);
  • 7 випадків у Новограді-Волинському;
  • 7 випадків в Андрушівському районі;
  • 6 випадків у Олевську;
  • 5 випадків в Коростишівському районі;
  • 5 випадків у Бердичівському районі;
  • 7 випадків у Любарському районі;
  • 3 випадки у м. Радомишль (1 – летальний 13.03.2020);
  • 4 випадки у Коростишеві;
  • 4 випадки у Хорошівському районі;
  • 2 випадки в Овручі;
  • 2 випадки в Пулинах;
  • 2 випадки у Чуднівському районі;
  • 1 випадок у Малинському районі;
  • 1 випадок у Коростенському районі;
  • 1 випадок в Олевському районі;
  • 1 випадок у Лугинському районі;
  • 1 випадок у Новоград-Волинському районі;
  • 1 випадок у Ружинському районі;
  • 1 випадок у Народицькому районі;
  • 1 випадок у Радомишльському районі;
  • 1 випадок у Попільнянському районі (1 – летальний 29.04.2020);
  • 1 випадок у Коростенському районі;
  • 1 випадок у Романівському районі.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 316 — летальні.

Зокрема, Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину з 12 травня, але продовжив його до 22 травня.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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