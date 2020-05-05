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В Житомирской области обнаружили 7 новых случаев COVID-19

Киев • УНН

 • 19565 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Сегодня, 5 мая, на Житомирщине обнаружили новые случаи заболевания коронавирусом среди жителей Коростышева, Романова, Житомира, Малины и Любарского района. Лабораторно подтвердили за эти сутки коронавирусную инфекцию у 7 пациентов. В Романове сегодня зафиксировали первый случай этого заболевания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Житомирской ОГА.

В Житомирской области обнаружили 7 новых случаев COVID-19

Кроме того, повторное ПЦР-исследование не выявило вируса в организме в 6 житомирян.

“Сейчас в Житомирской области уже 455 зарегистрированных диагнозов COVID-19. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире — 153 пациента, в Коростене — 97 и Бердичеве — 88. Всего на Житомирщине выздоровели от коронавирусной инфекции уже 37 человек”, — говорится в сообщении.

Новые случае 5 мая установлен в:

Романов — 1 (женщина, 58 лет);

Любар — 1 (женщина, 53 года)

Любарскому районе — 1 (женщина, 36 лет);

Коростышеве — 1 (женщина, 41 год)

Малине — 2 (женщина, 43 года; женщина, 54 года)

Житомире — 1 (девушка, 17 лет).

По состоянию на 22:30 5 мая на Житомирщине уже 455 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции:

  • 153 случая в г. Житомире;
  • 97 случаев в Коростене;
  • 88 случаев в Бердичеве (1 — летальный 04.04.2020, 1 — летальный 09.04.2020, 1 — летальный 15.04.2020, 1 — летальный 05.05.2020)
  • 30 случаев в Малине (1 — летальный 23.04.2020)
  • 14 случаев в Житомирском районе (1 — летальный 27.04.2020, 1 — летальный 29.04.2020)
  • 8 случаев в Черняховском районе (1 — летальный 19.04.2020, 1 — летальный 20.04.2020)
  • 7 случаев в Новограде-Волынском;
  • 7 случаев в Житомирской области;
  • 6 случаев в Олевске;
  • 5 случаев в Коростышевском районе;
  • 5 случаев в Бердичевском районе;
  • 7 случаев в Любарском районе;
  • 3 случая в г. Радомышль (1 — летальный 13.03.2020)
  • 4 случая в Коростышеве;
  • 4 случая в Хорошевский районе;
  • 2 случая в Овруче;
  • 2 случая в Пулино;
  • 2 случая в Чудновском районе;
  • 1 случай в Малинском районе;
  • 1 случай в Коростенском районе;
  • 1 случай в Олевском районе;
  • 1 случай в Лугинском районе;
  • 1 случай в Новоград-Волынском районе;
  • 1 случай в Ружинском районе;
  • 1 случай в Народичском районе;
  • 1 случай в Радомышльском районе;
  • 1 случай в Попельнянском районе (1 — летальный 29.04.2020)
  • 1 случай в Коростенском районе;
  • 1 случай в Романовском районе.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 12 697 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 316 — летальные.

В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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