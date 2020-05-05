В Житомирской области обнаружили 7 новых случаев COVID-19

КИЕВ. 5 мая. УНН. Сегодня, 5 мая, на Житомирщине обнаружили новые случаи заболевания коронавирусом среди жителей Коростышева, Романова, Житомира, Малины и Любарского района. Лабораторно подтвердили за эти сутки коронавирусную инфекцию у 7 пациентов. В Романове сегодня зафиксировали первый случай этого заболевания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Житомирской ОГА.