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На засіданні фракції "Слуги народу" очікують Шмигаля і Марченка: говоритимуть про Бюджет-2021

На засіданні фракції "Слуги народу" очікують Шмигаля і Марченка: говоритимуть про Бюджет-2021

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. На сьогоднішньому засіданні фракції "Слуга народу" очікується приїзд міністра фінансів України Сергія Марченка для обговорення Бюджету на 2021 рік. Про це в своєму Telegram-каналі написавши нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає УНН.

"На засідання фракції сьогодні повинен приїхати Прем'єр та міністр фінансів для обговорення питання державного бюджету на 2021 рік", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні о 18:30 планується засідання фракції "Слуга народу", на якому будуть обговорюватися кілька законопроектів - в тому числі і законопроект про брехню в деклараціях.

Як раніше повідомляв УНН, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що переданий до другого читання проект бюджету на 2021 рік залишився реалістичним для виконання і збалансованим в частині доходів і витрат.

Так, 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021.

27 листопада фінальний проект Бюджету-2021 надійшов у Раду.

Так, 1 грудня, спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що на наступному тижні парламент може зібратися на позачергове засідання для прийняття Держбюджету-2021, якщо депутати будуть готові голосувати за нього.

Відзначимо, що в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет заявив, що в проекті держбюджету на 2021 рік загальні витрати на освіту становлять 6,6% від ВВП - 295,6 млрд грн.

У той же час міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ потрібно мінімум 213 млрд грн у бюджеті на 2021 рік.

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