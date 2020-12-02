На заседании фракции “Слуги народа” ожидают Шмыгаля и Марченко: будут говорить о Бюджете-2021
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. На сегодняшнее заседание фракции “Слуга народа” ожидается приезд министра финансов Украины Сергея Марченко для обсуждения Бюджета на 2021 год. Об этом в своем Telegram-канале написав нардеп от фракции “Слуга народа” Александр Качура, передает УНН.
“На заседание фракции сегодня должен приехать Премьер и Министр финансов для обсуждения вопроса государственного бюджета на 2021 год”, — отметил он.
Напомним, сегодня в 18:30 планируется заседание фракции “Слуга народа”, на которой будут обсуждаться несколько законопроектов — в том числе и законопроект о лжи в декларациях.
Как ранее сообщал УНН, Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что переданный ко второму чтению проект бюджета на 2021 год остался реалистичным для выполнения и сбалансированным в части доходов и расходов.
Так, 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Бюджета-2021.
27 ноября финальный проект Бюджета-2021 поступил в Раду.
Так, 1 декабря, спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что на следующей неделе парламент может собраться на внеочередное заседание для принятия Госбюджета-2021, если депутаты будут готовы голосовать за него.
Отметим, что и.о. министра образования Сергей Шкарлет заявил, что в проекте госбюджета на 2021 год общие расходы на образование составляют 6,6% от ВВП — 295,6 млрд грн.
В то же время министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздраву нужно минимум 213 млрд грн в бюджете на 2021 год.