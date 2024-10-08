На Запоріжжі виявили плантацію конопель та сухий канабіс на майже 94 млн грн, є затримані

На Запоріжжі виявлено плантацію конопель та сухий канабіс на майже 94 млн грн, правоохоронці затримали групу осіб, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

"... групі осіб повідомлено про підозру у незаконному зберіганні наркотичних засобів в особливо великому розмірі з метою збуту, а також незаконному вирощуванні конопель (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, адвокатка з Дніпропетровщини разом з двома громадянами організувала наркобізнес із виготовлення та збуту канабісу. Коноплю вирощували та переробляли у готовий наркопродукт на території одного з фермерських господарств в Запорізькому районі.

Під час обшуку на фермі виявлено свіжоскошену плантацію наркорослин та готовий для вживання наркотичний засіб розфасований по коробках із маркуванням двох поштових операторів. Усього правоохоронцями вилучено більше 1370 кущів конопель та близько 600 кг канабісу. За цінами "чорного ринку" вартість вилученого становить майже 94 млн грн.

Всіх учасників групи затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі за рішенням суду двоє підозрюваних перебувають під вартою, третій – під домашнім арештом.

Слідство триває.

Заходи з викриття здійснювались прокуратурою спільно зі слідчими Нацполіції.