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На Запорожье обнаружили плантацию конопли и сухой каннабис на почти 94 млн грн, есть задержанные

На Запорожье обнаружили плантацию конопли и сухой каннабис на почти 94 млн грн, есть задержанные

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 12:08  •  4122 просмотра

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Правоохранители обнаружили плантацию конопли и сухой каннабис на сумму почти 94 млн грн в Запорожском районе. Задержана группа лиц, включая адвоката с Днепропетровщины, за организацию наркобизнеса.

В Запорожье обнаружена плантация конопли и сухой каннабис на почти 94 млн грн, правоохранители задержали группу лиц, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

"... группе лиц сообщено о подозрении в незаконном хранении наркотических средств в особо крупном размере с целью сбыта, а также незаконном выращивании конопли (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, адвокат из Днепропетровской области вместе с двумя гражданами организовала наркобизнес по изготовлению и сбыту каннабиса. Коноплю выращивали и перерабатывали в готовый наркопродукт на территории одного из фермерских хозяйств в Запорожском районе.

Во время обыска на ферме обнаружено свежескошенную плантацию наркорастений и готовое для употребления наркотическое средство расфасованное по коробкам с маркировкой двух почтовых операторов. Всего правоохранителями изъято более 1370 кустов конопли и около 600 кг каннабиса. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет почти 94 млн грн.

Все участники группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас по решению суда двое подозреваемых находятся под стражей, третий - под домашним арестом.

Следствие продолжается.

Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокуратурой совместно со следователями Нацполиции.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
zaporozheЗапорожье