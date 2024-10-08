На Запорожье обнаружили плантацию конопли и сухой каннабис на почти 94 млн грн, есть задержанные
Киев • УНН
Правоохранители обнаружили плантацию конопли и сухой каннабис на сумму почти 94 млн грн в Запорожском районе. Задержана группа лиц, включая адвоката с Днепропетровщины, за организацию наркобизнеса.
В Запорожье обнаружена плантация конопли и сухой каннабис на почти 94 млн грн, правоохранители задержали группу лиц, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
"... группе лиц сообщено о подозрении в незаконном хранении наркотических средств в особо крупном размере с целью сбыта, а также незаконном выращивании конопли (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, адвокат из Днепропетровской области вместе с двумя гражданами организовала наркобизнес по изготовлению и сбыту каннабиса. Коноплю выращивали и перерабатывали в готовый наркопродукт на территории одного из фермерских хозяйств в Запорожском районе.
Во время обыска на ферме обнаружено свежескошенную плантацию наркорастений и готовое для употребления наркотическое средство расфасованное по коробкам с маркировкой двух почтовых операторов. Всего правоохранителями изъято более 1370 кустов конопли и около 600 кг каннабиса. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет почти 94 млн грн.
Все участники группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас по решению суда двое подозреваемых находятся под стражей, третий - под домашним арестом.
Следствие продолжается.
Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокуратурой совместно со следователями Нацполиции.