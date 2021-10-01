На Запоріжжі водія фури оштрафували на понад 50 тисяч за надмірну вагу

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1 жовтня на дорозі Н-08 Запорізької області, WIM-комплекс зафіксував ТЗ із перевищенням встановлених габаритно-вагових норм загальної маси на 16 тонн та навантаженням на строєні осі на 14 тонн.

У відомстві зазначають, що порушник має сплатити максимальний штраф – 51 000 грн.

До слова, з 1 жовтня діють нові штрафи за перевищення габаритно-вагових норм – від 8 500 до 51 000 грн., порушення фіксуються в автоматичному режимі за допомогою WIM-комплексів.

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