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На Запорожье водителя фуры оштрафовали более чем 50 000 тысяч за перевес
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. На Запорожье оформлено первый “письмо счастья” за превышение габаритно-весовых норм общей массы на 16 тонн. Об этом УНН информируют в пресслужбеи “Укртрансбезопасности”.
Детали
1 октября на дороге Н-08 Запорожской области, WIM-комплекс зафиксировал ТС с превышением установленных габаритно-весовых норм общей массы на 16 тонн и нагрузкой на строенные оси на 14 тонн.
В ведомстве отмечают, что нарушитель должен заплатить максимальный штраф - 51 000 грн.
К слову, с 1 октября действуют новые штрафы за превышение габаритно-весовых норм - от 8500 до 51000 грн., Нарушения фиксируются в автоматическом режиме с помощью WIM-комплексов.
Напомним
Зеленский подписал закон, согласно которому водителей будут штрафовать за ложь о массе или габариты груза в накладных.