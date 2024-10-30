На Закарпатті зі стріляниною затримали чоловіка, який намагався незаконно повернутись з ЄС до України
Київ • УНН
На Закарпатті затримали 30-річного одесита, який незаконно перетнув кордон зі Словаччини. Чоловік раніше нелегально виїхав до ЄС, але після невдалих пошуків роботи в Німеччині вирішив повернутися в Україну.
Днями українські прикордонники затримали на Закарпатті чоловіка, який хотів незаконно потрапити до України з ЄС. Про це заявили в ДПСУ, передає УНН.
Деталі
Фігурант незаконно перетнув кордон зі Словаччини після чого, його затримали прикордонники відділу "Ужгород" Чопського загону.
Зазначається, що про порушника українських прикордонників проінформували словацькі колеги.
Почувши наближення групи реагування, порушник почав втікати та ховатися у хащах. Вимоги прикордонників зупинитися втікач ігнорував. Щоб його зупинити, наряду довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору
Порушника доставили у прикордонний підрозділ для оформлення документів адмінпровадження за незаконне перетинання державного кордону України.
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Як з'ясували прикордонники - затриманий виявився 30-річним жителем Одещини. Він зізнався прикордонникам, що на початку вересня незаконно перетнув кордон в ЄС.
Тоді чоловік, ризикуючи життям та здоров’ям, чотири дні прямував буковинським лісом у Румунію. Надалі правопорушник переїхав у Німеччину, але, після невдалих пошуків роботи, вирішив повернутися в Україну.
Побоюючись відповідальності за попереднє порушення, маршрут проклав поза пунктами пропуску, орієнтуючись за онлайн картами.
Доповнення
Прикордонники підкреслюють, що статтею 33 Конституції України визначено, що громадянин України не може бути позбавлений права у будь-який час повернутися до своєї країни.
(...) у пунктах пропуску через державний кордон України прикордонники неодноразово виявляли осіб, які повертаються після того, як нелегально виїхали за кордон. На таких громадян прикордонники оформляють документи адмінпровадження за незаконне перетинання кордону
Нагадаємо
Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що починаючи з серпня спостерігається суттєва динаміка до зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону України.