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На Закарпатье со стрельбой задержали мужчину, который пытался незаконно вернуться из ЕС в Украину

На Закарпатье со стрельбой задержали мужчину, который пытался незаконно вернуться из ЕС в Украину

Киев  •  УНН

11:29 • 2639 просмотра

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На Закарпатье задержали 30-летнего одессита, который незаконно пересек границу из Словакии. Мужчина ранее нелегально выехал в ЕС, но после неудачных поисков работы в Германии решил вернуться в Украину.

На днях украинские пограничники задержали на Закарпатье мужчину, который хотел незаконно попасть в Украину из ЕС. Об этом заявили в ГПСУ, передает УНН.

Детали

Фигурант незаконно пересек границу из Словакии после чего, его задержали пограничники отдела «Ужгород» Чопского отряда. 

Отмечается, что о нарушителе украинских пограничников проинформировали словацкие коллеги. 

Услышав приближение группы реагирования, нарушитель начал убегать и прятаться в зарослях. Требования пограничников остановиться беглец игнорировал. Чтобы его остановить, наряду пришлось осуществить несколько предупредительных выстрелов вверх

- рассказали в ГПСУ. 

Нарушителя доставили в пограничное подразделение для оформления документов админпроизводства за незаконное пересечение государственной границы Украины.

В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью23 октября 2024, 08:41 • 118213 просмотров

Как выяснили пограничники - задержанный оказался 30-летним жителем Одесской области. Он признался пограничникам, что в начале сентября незаконно пересек границу в ЕС.

Тогда мужчина, рискуя жизнью и здоровьем, четыре дня направлялся буковинским лесом в Румынию. В дальнейшем правонарушитель переехал в Германию, но, после неудачных поисков работы, решил вернуться в Украину.

Опасаясь ответственности за предыдущее нарушение, маршрут проложил вне пунктов пропуска, ориентируясь по онлайн картам.

Дополнение

Пограничники подчеркивают, что статьей 33 Конституции Украины определено, что гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в свою страну. 

(...) в пунктах пропуска через государственную границу Украины пограничники неоднократно выявляли лиц, которые возвращаются после того, как нелегально выехали за границу. На таких граждан пограничники оформляют документы админпроизводства за незаконное пересечение границы

- рассказали в ГПСУ. 

Напомним,

Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что начиная с августа наблюдается существенная динамика к уменьшению количества попыток незаконного пересечения границы Украины.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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