На Закарпатті обвалився міст: працівники ДСНС врятували 2-річного хлопчика і його матір

$41.790.08
48.510.49
ukenru
Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом: охопили всі дійсно значимі питання
13:56 • 1776 перегляди
Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом: охопили всі дійсно значимі питання
13:08 • 11127 перегляди
НАТО буде підтримувати Україну на її незворотньому шляху до членства в Альянсі - Рютте
12:15 • 22244 перегляди
В Україні хочуть збільшити видатки на оборону на понад 400 млрд грн: уряд схвалив законопроєкт
Ексклюзив
10:31 • 35494 перегляди
Передумали в останній момент: у податковому комітеті Ради немає спільної позиції щодо законопроєкту про діяльність Фонду гарантування вкладів
Ексклюзив
08:45 • 54026 перегляди
У Мінсоцполітики пояснили, чому вирішити проблеми на ринку праці швидкою імміграцією не вийде, та що ще необхідно
24 червня, 17:47 • 72328 перегляди
Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
Ексклюзив
24 червня, 17:30 • 103751 перегляди
Слушно і виправдано: у Раді підтримали ініціативу Кравченка скасувати добір прокурорів через кадровий резерв
24 червня, 12:48 • 100639 перегляди
рф планує нові військові операції на території НАТО – Зеленський
Ексклюзив
24 червня, 09:02 • 114687 перегляди
Вертолітний скандал: розбір елементів озброєння з гелікоптерів без участі компанії, що його встановлювала очевидно було порушенням
Ексклюзив
24 червня, 08:07 • 121270 перегляди
Ремонт авіаційної техніки гальмується через бюрократію: експерти закликають спростити сертифікацію та оновити підходи до документації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4.8м/с
42%
748мм
Популярнi новини
На Одещині вночі ворог атакував інфраструктуру: що відомо25 червня, 07:18 • 61195 перегляди
Корупція в Мінрегіоні: суд переніс обрання запобіжного заходу Чернишову на завтра25 червня, 08:15 • 50959 перегляди
"Обговоримо очевидне": Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО08:58 • 52139 перегляди
Переговори росії та України: кремль готовий до визначення нового раунду09:53 • 69024 перегляди
Топ-5 рецептів, які допоможуть зі смаком пережити спекотне літо 10:16 • 63976 перегляди
Публікації
Претендент на “Гулівер” не зміг спростувати громадянство рф: “Алакор Сіті” прикривається канадським паспортом13:29 • 12986 перегляди
Топ-5 рецептів, які допоможуть зі смаком пережити спекотне літо 10:16 • 64263 перегляди
Двічі на одні граблі: власник компанії з громадянством рф вдруге намагається отримати в управління столичний “Гулівер”24 червня, 15:24 • 118772 перегляди
Інфляція на фармацевтичну продукцію сягнула 13,9 % - міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко24 червня, 12:11 • 160517 перегляди
Гетманцев в четвер спробує проштовхнути законопроєкт, який може зруйнувати систему захисту вкладників 24 червня, 11:50 • 163628 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Чернишов Олексій Михайлович
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Гаага
Іран
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Протестувальники у Венеції відсвяткували "перемогу": Безос переніс весілля з центру міста24 червня, 18:18 • 43049 перегляди
Ембер Герд повертається до акторської майстерності після скандалу з Деппом 24 червня, 14:38 • 50553 перегляди
Геллар прагне воскресити загиблих героїв у перезапуску "Баффі – винищувачка вампірів"24 червня, 11:51 • 63147 перегляди
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі23 червня, 14:13 • 136950 перегляди
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 213485 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Х-101
Х-59
Калібр (ракета)
Falcon 9

На Закарпатті обвалився міст: працівники ДСНС врятували 2-річного хлопчика і його матір

Київ • УНН

 • 2042 перегляди

На Закарпатті обвалився міст між селом Підполоззя та селищем Жденієво. Рятувальники ДСНС змогли врятувати 2-річного хлопчика та його матір, якій надається допомога у лікарні.

На Закарпатті обвалився міст: працівники ДСНС врятували 2-річного хлопчика і його матір

На Закарпатті на автошляху між селом Підполоззя та селищем Жденієво Мукачівського району обвалився міст. Надзвичайникам вдалося врятувати 2-річного хлопчика та його матір, пише УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Рятувальники допомогли 2-річному хлопчику, якому через раптове погіршення здоров’я знадобилася термінова госпіталізація. Медики довезли дитину до обриву дороги, а надзвичайники на руках перенесли малюка через річку до іншого автомобіля "швидкої". Наразі дитина та її матір – у лікарні

- говориться у повідомленні.

Зазначається, що всі служби життєзабезпечення працюють у посиленому режимі задля оперативного створення тимчасової переправи та забезпечення комфорту і безпеку місцевих мешканців.

До робіт залучені фахівці ДСНС Закарпаття, які:

  • встановили пункт життєзабезпечення;
    • здійснювали нічне освітлення місця аварії;
      • надають допомогу мешканцям у разі потреби.

        Доповнення

        У курській області рф обвалився міст під час руху потяга. Частина локомотива впала на дорогу, машиніст отримав травми ніг, рух транспорту перекрито.

        Павло Зінченко

        Павло Зінченко

        Суспільство
        Закарпатська область
        Державна служба України з надзвичайних ситуацій
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9