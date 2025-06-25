На Закарпатті обвалився міст: працівники ДСНС врятували 2-річного хлопчика і його матір

На Закарпатті на автошляху між селом Підполоззя та селищем Жденієво Мукачівського району обвалився міст. Надзвичайникам вдалося врятувати 2-річного хлопчика та його матір, пише УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Рятувальники допомогли 2-річному хлопчику, якому через раптове погіршення здоров’я знадобилася термінова госпіталізація. Медики довезли дитину до обриву дороги, а надзвичайники на руках перенесли малюка через річку до іншого автомобіля "швидкої". Наразі дитина та її матір – у лікарні - говориться у повідомленні.

Зазначається, що всі служби життєзабезпечення працюють у посиленому режимі задля оперативного створення тимчасової переправи та забезпечення комфорту і безпеку місцевих мешканців.

До робіт залучені фахівці ДСНС Закарпаття, які:

встановили пункт життєзабезпечення;

здійснювали нічне освітлення місця аварії;

надають допомогу мешканцям у разі потреби.

Доповнення

У курській області рф обвалився міст під час руху потяга. Частина локомотива впала на дорогу, машиніст отримав травми ніг, рух транспорту перекрито.