На Закарпатті обвалився міст: працівники ДСНС врятували 2-річного хлопчика і його матір
Київ • УНН
На Закарпатті обвалився міст між селом Підполоззя та селищем Жденієво. Рятувальники ДСНС змогли врятувати 2-річного хлопчика та його матір, якій надається допомога у лікарні.
На Закарпатті на автошляху між селом Підполоззя та селищем Жденієво Мукачівського району обвалився міст. Надзвичайникам вдалося врятувати 2-річного хлопчика та його матір, пише УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
Рятувальники допомогли 2-річному хлопчику, якому через раптове погіршення здоров’я знадобилася термінова госпіталізація. Медики довезли дитину до обриву дороги, а надзвичайники на руках перенесли малюка через річку до іншого автомобіля "швидкої". Наразі дитина та її матір – у лікарні
Зазначається, що всі служби життєзабезпечення працюють у посиленому режимі задля оперативного створення тимчасової переправи та забезпечення комфорту і безпеку місцевих мешканців.
До робіт залучені фахівці ДСНС Закарпаття, які:
- встановили пункт життєзабезпечення;
- здійснювали нічне освітлення місця аварії;
- надають допомогу мешканцям у разі потреби.
Доповнення
У курській області рф обвалився міст під час руху потяга. Частина локомотива впала на дорогу, машиніст отримав травми ніг, рух транспорту перекрито.