На Закарпатье обрушился мост: работники ГСЧС спасли 2-летнего мальчика и его мать

$41.790.08
48.510.49
ukenru
НАТО будет поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в Альянсе - Рютте
13:08 • 5882 просмотра
НАТО будет поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в Альянсе - Рютте
12:15 • 17900 просмотра
В Украине хотят увеличить расходы на оборону более чем на 400 млрд грн: правительство одобрило законопроект
Эксклюзив
10:31 • 31631 просмотра
Передумали в последний момент: в налоговом комитете Рады нет общей позиции по законопроекту о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
08:45 • 50463 просмотра
В Минсоцполитики объяснили, почему решить проблемы на рынке труда быстрой иммиграцией не получится, и что еще необходимо
24 июня, 17:47 • 69745 просмотра
Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
Эксклюзив
24 июня, 17:30 • 102229 просмотра
Случайно и оправданно: в Раде поддержали инициативу Кравченко отменить отбор прокуроров через кадровый резерв
24 июня, 12:48 • 99876 просмотра
рф планирует новые военные операции на территории НАТО – Зеленский
Эксклюзив
24 июня, 09:02 • 114424 просмотра
Вертолетный скандал: разбор элементов вооружения с вертолетов без участия компании, которая его устанавливала, очевидно, был нарушением
Эксклюзив
24 июня, 08:07 • 121176 просмотра
Ремонт авиационной техники тормозится из-за бюрократии: эксперты призывают упростить сертификацию и обновить подходы к документации
Эксклюзив
24 июня, 07:47 • 122522 просмотра
Малые аптеки предупреждают, что не смогут отпускать препараты по программе "Доступные лекарства", что грозит им потерей лицензии
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
5м/с
40%
748мм
Популярные новости
В Одесской области ночью враг атаковал инфраструктуру: что известно25 июня, 07:18 • 57166 просмотра
Коррупция в Минрегионе: суд перенес избрание меры пресечения Чернышову на завтра08:15 • 46880 просмотра
"Обсудим очевидное": Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским на саммите НАТО08:58 • 48040 просмотра
Переговоры россии и Украины: кремль готов к определению нового раунда09:53 • 64330 просмотра
Топ-5 рецептов, которые помогут со вкусом пережить жаркое лето 10:16 • 56055 просмотра
публикации
Претендент на “Гулливер” не смог опровергнуть гражданство рф: “Алакор Сити” прикрывается канадским паспортом13:29 • 8240 просмотра
Топ-5 рецептов, которые помогут со вкусом пережить жаркое лето 10:16 • 57100 просмотра
Дважды на одни грабли: владелец компании с гражданством рф во второй раз пытается получить в управление столичный “Гулливер”24 июня, 15:24 • 115096 просмотра
Инфляция на фармацевтическую продукцию достигла 13,9% - министр здравоохранения Виктор Ляшко24 июня, 12:11 • 156992 просмотра
Гетманцев в четверг попытается протолкнуть законопроект, который может разрушить систему защиты вкладчиков24 июня, 11:50 • 160231 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Денис Шмыгаль
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гаага
Иран
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Протестующие в Венеции отпраздновали "победу": Безос перенес свадьбу из центра города24 июня, 18:18 • 41524 просмотра
Эмбер Херд возвращается к актерской деятельности после скандала с Деппом24 июня, 14:38 • 49099 просмотра
Гелла хочет воскресить погибших героев в перезапуске "Баффи – истребительница вампиров"24 июня, 11:51 • 61809 просмотра
Эзра Миллер готовится вернуться в кино с новым фильмом от Линн Рэмзи23 июня, 14:13 • 135740 просмотра
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 212356 просмотра
Актуальное
Хранитель
Доллар США
Евро
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136

На Закарпатье обрушился мост: работники ГСЧС спасли 2-летнего мальчика и его мать

Киев • УНН

 • 1898 просмотра

На Закарпатье обрушился мост между селом Подполозье и поселком Ждениево. Спасатели ГСЧС смогли спасти 2-летнего мальчика и его мать, которой оказывается помощь в больнице.

На Закарпатье обрушился мост: работники ГСЧС спасли 2-летнего мальчика и его мать

В Закарпатье на автодороге между селом Подполозье и поселком Ждениево Мукачевского района обрушился мост. Спасателям удалось спасти 2-летнего мальчика и его мать, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Спасатели помогли 2-летнему мальчику, которому из-за внезапного ухудшения здоровья понадобилась срочная госпитализация. Медики довезли ребенка до обрыва дороги, а чрезвычайники на руках перенесли малыша через реку к другому автомобилю "скорой". Сейчас ребенок и его мать – в больнице

- говорится в сообщении.

Отмечается, что все службы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме для оперативного создания временной переправы и обеспечения комфорта и безопасности местных жителей.

К работам привлечены специалисты ГСЧС Закарпатья, которые:

  • установили пункт жизнеобеспечения;
    • осуществляли ночное освещение места аварии;
      • оказывают помощь жителям в случае необходимости.

        Дополнение

        В курской области рф обрушился мост во время движения поезда. Часть локомотива упала на дорогу, машинист получил травмы ног, движение транспорта перекрыто.

        Павел Зинченко

        Павел Зинченко

        Общество
        Закарпатская область
        Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9