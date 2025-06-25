На Закарпатье обрушился мост: работники ГСЧС спасли 2-летнего мальчика и его мать

В Закарпатье на автодороге между селом Подполозье и поселком Ждениево Мукачевского района обрушился мост. Спасателям удалось спасти 2-летнего мальчика и его мать, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Спасатели помогли 2-летнему мальчику, которому из-за внезапного ухудшения здоровья понадобилась срочная госпитализация. Медики довезли ребенка до обрыва дороги, а чрезвычайники на руках перенесли малыша через реку к другому автомобилю "скорой". Сейчас ребенок и его мать – в больнице - говорится в сообщении.

Отмечается, что все службы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме для оперативного создания временной переправы и обеспечения комфорта и безопасности местных жителей.

К работам привлечены специалисты ГСЧС Закарпатья, которые:

установили пункт жизнеобеспечения;

осуществляли ночное освещение места аварии;

оказывают помощь жителям в случае необходимости.

Дополнение

В курской области рф обрушился мост во время движения поезда. Часть локомотива упала на дорогу, машинист получил травмы ног, движение транспорта перекрыто.