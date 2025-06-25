На Закарпатье обрушился мост: работники ГСЧС спасли 2-летнего мальчика и его мать
Киев • УНН
На Закарпатье обрушился мост между селом Подполозье и поселком Ждениево. Спасатели ГСЧС смогли спасти 2-летнего мальчика и его мать, которой оказывается помощь в больнице.
В Закарпатье на автодороге между селом Подполозье и поселком Ждениево Мукачевского района обрушился мост. Спасателям удалось спасти 2-летнего мальчика и его мать, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Спасатели помогли 2-летнему мальчику, которому из-за внезапного ухудшения здоровья понадобилась срочная госпитализация. Медики довезли ребенка до обрыва дороги, а чрезвычайники на руках перенесли малыша через реку к другому автомобилю "скорой". Сейчас ребенок и его мать – в больнице
Отмечается, что все службы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме для оперативного создания временной переправы и обеспечения комфорта и безопасности местных жителей.
К работам привлечены специалисты ГСЧС Закарпатья, которые:
- установили пункт жизнеобеспечения;
- осуществляли ночное освещение места аварии;
- оказывают помощь жителям в случае необходимости.
Дополнение
В курской области рф обрушился мост во время движения поезда. Часть локомотива упала на дорогу, машинист получил травмы ног, движение транспорта перекрыто.