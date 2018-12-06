На вокзалі з’явилася VIP-кімната для пасажирів експресу "Київ-Бориспіль"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У приміщенні залізничного вокзалу з‘явилася зала очікування для пасажирів експресу "Київ-Бориспіль", передає кореспондент УНН.
Зала очікування знаходиться над 14 колією, з якої відправляється експрес. Вона відокремлена від решти приміщення вокзалу. На вході стоїть охоронець, який пропускає у середину лише з квитками на експрес. Потрапити на потяг можливо лише через залу очікування.
У залі очікування є крісла, розетки, кулер з питною водою та дитяча кімната. Поряд з залою розміщені автомати, в яких можна придбати квитки. Вартість квитка - 80 грн. Поїзд відправляється на початку кожної години.
Як повідомляв УНН, експрес до аеропорту "Бориспіль" вдруге за тиждень заглух посеред дороги.
Раніше УНН повідомляв, що Kyiv Boryspil Express зламався на другий день роботи. "Укрзалізниця" запевняє, що всі пасажири "експреса" на Бориспіль встигли на рейси.