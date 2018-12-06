На вокзале появилась VIP-комната для пассажиров экспресса "Киев-Борисполь"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В помещении железнодорожного вокзала появился зал ожидания для пассажиров экспресса "Киев-Борисполь", передает корреспондент УНН.
Зал ожидания находится над 14 пути, с которой отправляется экспресс. Он отделен от остального помещения вокзала. На входе стоит охранник, который пропускает внутрь только с билетами на экспресс. Попасть на поезд можно только через зал ожидания.
В зале ожидания есть кресла, розетки, кулер с питьевой водой и детская комната. Наряду с залом размещены автоматы, в которых можно приобрести билеты. Стоимость билета - 80 грн. Поезд отправляется в начале каждого часа.
Как сообщал УНН, экспресс в аэропорт "Борисполь" во второй раз за неделю заглох посреди дороги.
Ранее сообщал УНН, что Kyiv Boryspil Express сломался на второй день работы. "Укрзализныця" уверяет, что все пассажиры "экспресса" на Борисполь успели на рейсы.