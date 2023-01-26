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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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На Вінниччині є влучання ворожих ракет - голова ОВА

Київ • УНН

 • 1117143 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. У Вінницькій області є влучання ворожих ракет. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram, пише УНН.

На Вінниччині є влучання ворожих ракет - голова ОВА

Цитата

"На Вінниччині є влучання ворожих ракет. Постраждалих нема. Всі оперативні служби працюють на місці", - написав Борзов.

Раніше

Начальник Одеської ОВА Максим Марченко зазначив, що російські окупанти готуються завдати масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів.

Начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що ворог здійснив пуск крилатих ракет, і закликав людей бути в укриттях.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вказав, що є перші збиття ворожих ракет.

ПС ЗСУ очікують понад 30 ворожих ракет.

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