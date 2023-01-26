На Вінниччині є влучання ворожих ракет - голова ОВА

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"На Вінниччині є влучання ворожих ракет. Постраждалих нема. Всі оперативні служби працюють на місці", - написав Борзов.

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Начальник Одеської ОВА Максим Марченко зазначив, що російські окупанти готуються завдати масований ракетний удар по Україні із застосуванням авіації та кораблів.

Начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що ворог здійснив пуск крилатих ракет, і закликав людей бути в укриттях.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вказав, що є перші збиття ворожих ракет.

ПС ЗСУ очікують понад 30 ворожих ракет.