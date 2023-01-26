В Винницкой области есть попадание вражеских ракет - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В Винницкой области есть попадание вражеских ракет. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram, пишет УНН.
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"В Винницкой области есть попадание вражеских ракет. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте", - написал Борзов.
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