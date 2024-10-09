На ураженому військовому складі в брянській області зберігалися боєприпаси з КНДР та КАБи - керівник ЦПД при РНБО

На ворожому арсеналі ГРАУ поблизу міста карачев брянської області, який був уражений у ніч на 9 жовтня, зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР, також КАБи. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко, передає УНН.

Поблизу міста Карачев, Брянської області, було ураження найближчого до лінії фронту 67-го арсеналу ГРАУ. Він знаходиться всього в 114 км від кордону з Україною. На складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР, також КАБи - написав Коваленко у Telegram.

Коваленко також зазначив, що боєприпаси та КАби частково зберігалися під відкритим небом.

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Російські ЗМІ писали, що уночі дрони атакували склад боєприпасів у російському карачеві брянської область.